Sénégal: Malicounda / Tabaski 2021 et solidarite - 200 moutons, 80 tonnes d'oignons et 40 tonnes de pommes de terre aux personnes vulnérables

Les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) et ceux de l'Alliance pour la République (APR) du département de Mbour ont procédé le week-end à la distribution de 200 moutons et de 89 tonnes d'oignon et de 40 tonnes de pomme de terre pour une valeur de 60 millions de FCFA sous la coordination du maire de Malicounda et directeur du centre des œuvres universitaires de Dakar Maguette Sène.

Selon lui, l'opération menée est faite dans le cadre d'une solidarité agissante des différents maires du département de Mbour. Ils ont été payés à partir des cotisations des maires, des directeurs généraux, des présidents de conseils d'administration. Ces moutons et ces denrées pour venir en aide et en assistance aux populations les plus vulnérables du département de Mbour, les handicapés, les anciens, les sages et les personnes démunies.

Ainsi, la commune de Mbour s'est retrouvée, selon le coordinateur avec 10 tonnes d'oignon, suivie de Malicounda 7 tonnes. Toutes les autres communes du département de Mbour ont eu 5 tonnes d'oignon. La pomme de terre fait l'objet d'une répartition équitable entre toutes les communes. Pour la distribution des moutons, la commune de Mbour a eu un lot de 20 moutons et les 15 autres communes se retrouvent avec chacune 10 moutons.

Selon le coordonnateur de l'opération, la répétition de pareils gestes est un signe avant-coureur montrant la proximité des responsabilités, des responsables politiques et élus à côté des populations. A l'en croire, cela va faciliter la politique du président Macky Sall.