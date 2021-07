Sénégal: Situation de «chaos» institutionnel - Dr Abdourahmane Diouf indexe Macky Sall

Dr Abdourahmane Diouf, ancien porte-parole de Rewmi, est formel : le Sénégal est dans une situation de crise institutionnelle. Invité du « Jury Du Dimanche » du média Iradio hier, dimanche 11 juillet 2021, il a accusé Macky Sall d'être le principal responsable.

Dr Abdourahmane Diouf a situé ce qu'il appelle chaos institutionnel à trois niveaux relativement aux collectivités locales, à la justice et de l'Etat central. Aussi a-t-il dit : « Nous sommes dans une situation de chaos institutionnel au Sénégal voulue, planifiée, exécutée froidement par le président de la République.

C'est le chef de l'État, peut-être même le chef de l'Apr (Alliance pour la République), qui décide, en personne, quand est ce que le mandat des élus locaux arrive à terme. Cela veut dire que c'est Macky Sall qui est le maître du jeu de la décentralisation indépendamment de la volonté des populations».

Le 2ème chaos institutionnel, a-t-il signifié, c'est au niveau du pouvoir judiciaire. Et là, l'ancien porte-parole du parti Rewmi indexera la plus haute juridiction pays; à savoir le Conseil constitutionnel. Pour lui, cette juridiction n'est plus en mesure de délibérer du fait d'un dysfonctionnement savamment orchestré par le chef de l'Exécutif. « On a un grand chaos au niveau de la Justice. Aujourd'hui, le Sénégal a un Conseil constitutionnel qui prend les décisions les plus importantes en matière judiciaire. Ce conseil est incomplet.

A ce jour, l'opposition a introduit un recours devant cette juridiction qui légalement n'est pas en position de délibérer, parce que le président de la République refuse de remplacer deux membres dont leur mandat est arrivé à terme depuis le 26 juin 2021. Macky Sall savait, depuis le 26 juin 2015, que le mandat de ces deux membres allait expirer le 26 juin 2021. Il n'a rien fait pour pourvoir à cela.

Il y a une dame (membre du Cc) qui est décédée... depuis le mois de janvier 2021, elle n'a pas encore été remplacée. Les textes du Conseil disent que cette situation peut être gérée quand on est dans un cas de situation temporaire. Mais là, on est dans un cas d'empêchement définitif. Donc, aujourd'hui le président de la République s'est organisé pour que la justice, la plus haute juridiction, ne fonctionne pas ».

Qui plus est, poursuivra Dr Diouf, un autre désordre institutionnel est du côté de l'Etat central avec l'absence de chef de gouvernement. « Le Sénégal n'a pas de Premier ministre. Et le président de la République qui préside le Conseil des ministres n'a pas de responsabilité auprès du Parlement. Si demain, l'opposition gagne les élections législatives et qu'elle devrait choisir un Premier ministre, le Sénégal serait davantage dans une situation de chaos institutionnel», a conclu Dr Abdourahmane Diouf.