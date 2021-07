Maroc: Huawei Maroc, partenaire du Symposium sur la santé digitale

Casablanca — Huawei Maroc a été partenaire du Symposium sur la santé digitale qui est un événement à caractère académique et industriel organisé le 24 juin dernier par l'École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers de l'Université Mohammed V de Rabat.

L'objectif du symposium, tenu en présence d'une panoplie de personnalités de renoms, était de partager des réflexions autour de l'impact de la digitalisation sur le système de santé en général et au Maroc en particulier et aussi dégager des pistes de recherche futures dans le champ de la complémentarité entre digitalisation & santé, indique un communiqué de Huawei Maroc.

Cet événement a connu la signature de conventions de partenariat avec l'Agence du Développement Digital (ADD), l'Institut Pasteur, l'Université Euromed de Fès, l'Université Mohammed VI des Sciences de la Santé et Huawei Maroc, en présence des instances du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministère de la Santé, fait savoir la même source.

La crise sanitaire liée au nouveau coronavirus (Covid-19) a été un choc systématique mais révélateur, notamment en termes d'importance du digital dans le domaine de la santé, et ceux sur plusieurs niveaux. Le premier étant le digital au service des personnes hospitalisés. Le digital permettra au patient, comme à ses proches, d'avoir un suivi complet et, in fine, d'améliorer son expérience, son confort et son bien-être.

L'autre avantage du digital sur la santé est l'effet sur les établissements de santé. Digitaliser l'hôpital, c'est améliorer le niveau de service en facilitant la transmission de données entre les professionnels de santé, et en dégageant du temps sur des tâches parfois chronophages, pour se consacrer à l'essentiel, l'humain.

Huawei s'est installé au Maroc en 2002, avec un premier bureau à Rabat puis à Casablanca. En termes de création d'emplois, Huawei a créé entre 700 et 800 emplois directs et indirects. Un autre chiffre clé à souligner est le montant des achats locaux qui dépassent 40 millions USD.

Huawei Maroc est l'équipementier majeur du secteur des TIC au Maroc. Il est également conscient de sa responsabilité sociétale et de l'importance d'intégrer une démarche de processus permanent du progrès, le transfert de compétences TIC et la formation des talents numériques marocains se concrétisent au travers de divers programmes, notamment les programmes "Seeds for the future", "Huawei ICT Academy", les tournées Huawei ICT pour les universités, et la Huawei ICT Competition.