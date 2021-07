Comores: Béni Mellal - L'USMS et le Consulat des Îles de Comores à Laâyoune s'accordent pour le renforcement de la formation et la recherche scientifique

Béni Mellal — L'Université Sultan Moulay Slimane (USMS) de Béni Mellal et le Consulat des Îles de Comores à Laâyoune ont signé, lundi, à Béni Mellal une convention-cadre avec pour objectif de renforcer la coopération dans les domaines de la formation et de la recherche scientifique entre les deux entités.

Paraphée par le Président de l'Université Sultan Moulay Slimane, Nabil Hmina, et le Consul des Îles de Comores à Laâyoune, Saîd Omar Saîd Hassane, cette convention-cadre a pour but de contribuer au renforcement des capacités des jeunes étudiants comoriens au Maroc en entrepreneuriat et en langue arabe et au renforcement de la coopération Sud-Sud entre les deux entités dans les domaines de la formation et de la recherche scientifique.

En vertu de cette convention-cadre, les deux parties s'engagent à améliorer les connaissances des administrateurs du consulat des Îles de Comores à Laâyoune en nouvelles technologies et à collaborer davantage dans le cadre de la formation et l'accompagnement des employés du consulat.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de l'agence marocaine de presse (MAP), M. Saîd Hassane a assuré que la présente convention-cadre a pour but de certifier les compétences des étudiants comoriens en langue arabe, anglaise et française mais aussi en entrepreneuriat.

Il est question à travers cette convention, poursuit le Consul des Îles de Comores à Laâyoune, de faire une diplomatie de proximité et d'échange avec les universités mais aussi les entreprises et rapprocher les citoyens marocain et comorien.

Après avoir mis en avant le rôle de premier plan du Royaume dans la formation des élites africaines, il a émis le souhait de voir cette coopération aller au-delà de la formation pour englober les échanges économiques et le transfert des compétences.

Dans une déclaration similaire, M. Hmina s'est félicité de la signature de cette convention avec un pays ami du Maroc, relevant que convention-cadre et une convention purement académique qui permettra à l'USMS de partager son riche expérience avec l'Université des Îles de Comores notamment dans les domaines afférents aux énergies renouvelables, à l'agroalimentaire et autres.

M. Hmina a fait savoir que la présente convention sera une opportunité pour renforcer la présence des étudiants comoriens au Maroc et à Béni Mellal, et sera sans doute le démarrage d'une véritable collaboration entre l'USMS et le consulat.

Par ailleurs, les deux établissements s'engagent mutuellement, à créer une commission scientifique qui sera chargée de l'application de la présente convention avec pour mission de définir et suivre les programmes et les actions qui seront réalisés en commun par les deux parties, à organiser en commun des séminaires, des conférences bilatérales, nationales ou internationales et à échanger systématiquement entre elles toute information jugée utile : documentation, visites de conférenciers, missionnaires.