Maroc: Vague de chaleur - Des records absolus enregistrés entre vendredi et dimanche dans plusieurs régions (DGM)

Rabat — Des records absolus de températures maximales ont été battus entre vendredi et dimanche dans plusieurs régions du Royaume, a indiqué, lundi, la Direction générale de la météorologie (DGM).

La situation météorologique a été caractérisée dès vendredi et durant les journées de samedi et dimanche par une vague de chaleur, type chergui, qui a intéressé la majeure partie du pays, souligne la DGM dans un communiqué, précisant que ce temps caniculaire est dû à la remontée d'une masse d'air sec et chaud par le Sud, causant une hausse sensible des températures et dépassant la normale mensuelle de 5 à 12 degrés.

La journée du samedi a été la plus chaude avec des températures exceptionnelles, jamais mesurées tous mois confondus sur certaines régions, indique la DGM.

Ainsi des records absolus de températures maximales ont été battus :

La journée du vendredi 09 juillet 2021 :

∙36,8 °C à Ifrane. Ancien record : 36,4°C le 16/07/2012.

∙46,1 °C à Khouribga. Ancien record : 44,5°C le 07/07/2020.

La journée du samedi 10 juillet 2021 :

∙49,6 °C à Sidi Slimane. Ancien record : 49,0 °C enregistré le 23/07/1995.

∙47,8 °C à Beni-Mellal. Ancien record: 46,1°C le 12/07/2017.

∙46,8 °C à Meknès. Ancien record: 46,2°C le 09/08/1925.

∙46,7 °C à Settat. Ancien record: 46,1°C le 07/07/2020.

∙46,4 °C à Fès. Ancien record : 46,4°C le 12/07/2017.

∙46,4 °C à Larache. Ancien record : 45,4 °C le 19/07/1995.

La journée du dimanche 11 juillet 2021 :

∙47,3 °C à Oujda. Ancien record : 46,2°C enregistré le 31/07/2001.

∙46,2 °C à Taourirte. Ancien record : 46,0 °C enregistré le 23/07/2001.

Il est prévu que le temps restera chaud sur le Centre, le Sud et le Sud-Est du pays au cours de la semaine, avec toutefois une baisse des températures sur le Nord et l'Est du Royaume les mardi et mercredi, souligne la même source.