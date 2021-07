Algérie: Batna - La DGSN organise des portes ouvertes sur les services de la police

Batna — La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a organisé lundi des portes ouvertes sur les services de la police dans la salle des expositions Assihar, au centre-ville de Batna.

L'ouverture de cette manifestation de deux jours a été présidée par l'inspecteur régional de la police de l'Est, représentant le directeur général de la sûreté nationale, en présence des autorités locales, des chefs de services de police de l'Est et des cadres locaux de la sûreté notamment.

L'initiative qui coïncide avec la célébration du 59ème anniversaire de la double fête de l'indépendance et de la jeunesse, s'inscrit dans le cadre de la concrétisation du principe de la police de proximité et de rapprochement de la police du citoyen pour lui présenter les moyens humains, matériels et scientifiques mobilisés pour le servir et préserver sa sécurité, sa quiétude et sa liberté, a affirmé l'inspecteur régional de la police de l'Est, le contrôleur général de police, Mohand Chérif Daoud.

La manifestation qui a connu une bonne organisation dans le respect des mesures de prévention contre la Covid-19 a donné lieu à une exposition variée sur les divers services de la DGSN et des explications par les cadres du secteur au sujet de leurs multiples missions.

Ces portes ouvertes sur les services de la police ont donné également lieu à une distinction de retraités du corps de la police, de moudjahidine, de sportifs et d'enfants participant au parc éducatif de la circulation routière avec une distinction spéciale pour les médecins et les psychologues exerçant dans les rangs de la sûreté nationale pour leurs efforts dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 ainsi que pour les élèves méritants parmi les enfants des fonctionnaires du secteur.

La manifestation qui a été précédée d'un événement similaire tenu dans la wilaya d'El Bayadh, portera notamment sur la sensibilisation aux règles de la sécurité routière et aux mesures préventives contre la Covid-19, a indiqué à l'APS le lieutenant de police Abderrahmane Arbia, de la cellule de communication de la Direction générale de la sûreté nationale.