Cote d'Ivoire: Etats généraux de l'éducation nationale - Le gouvernement procédera au lancement, le lundi 19 juillet 2021

« Les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation seront lancés officiellement le lundi 19 juillet 2021 à Abidjan en présence du Premier Ministre, Chef du Gouvernement Patrick Achi et de la Directrice générale adjointe de l'Unesco chargée de l'éducation, Mme Stefania Giannini. Ils s'étendront sur six mois et prendront fin avec la remise officielle des conclusions au Chef de l'État Alassane Ouattara », rapporte une note du ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation.

Pour la ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, il s'agira d'établir un diagnostic conséquent qui réconcilie l'ensemble des acteurs avec des valeurs partagées. Il faut indiquer que les partenaires techniques et financiers, membres du cadre partenarial que constitue le Groupe Local des Partenaires de l'Éducation ainsi que les entreprises publiques et privées.

Ces assises offriront à la Côte d'Ivoire et à tous les acteurs du système éducatif, l'opportunité de faire un diagnostic et de rentabiliser et capitaliser tous les investissements éjectés dans le secteur éducatif.

Aussi visent-elles à Co-construire un pacte social en faveur d'une école ivoirienne centrée sur la réussite des élèves et l'appropriation de valeurs.

Elles permettront de repositionner la Côte d'Ivoire au rang des pays ayant les systèmes éducatifs les plus performants, en réconciliant l'ensemble des acteurs directs avec la culture du mérite, de l'excellence, de l'exemplarité et du travail. Ces assises déboucheront sur un cadre de dialogue permanent au profit de l'école ivoirienne.

Au cours de ces états généraux, il s'agira également de porter un regard sur le système actuel, au regard des lacunes existantes et recueillir, à la lumière des obstacles réels en matière d'éducation, des propositions innovantes et consensuelles, pour construire une école de qualité. « Cela permettra de définir les bases d'une entente sociale dans le secteur éducation/formation et d'établir les conditions d'une confiance en l'école ivoirienne tant au niveau national, qu'international », estime le ministère.

Il faut souligner que cinq (5) principes directeurs permettront d'encadrer les états généraux. Il s'agira en premier ressort de la capitalisation des acquis, en prenant en compte les outils existants en matière d'éducation. Toutes les populations seront impliquées à travers une démarche verticale, de la base vers le sommet.

Les concertations devront se faire également dans la franchise et sans passion nuisible. Tout cela doit se faire enfin, dans une démarche inclusive et participative pour s'imprégner des points de vue de tous les acteurs directs et indirects, de même que l'ensemble des partenaires du système éducatif. « C'est cette démarche inclusive et d'écoute qui justifie les rencontres des anciens ministres de l'éducation et des missions d'imprégnation de la Ministre auprès des pays frères ayant enregistré une performance au niveau de leur système éducatif, telle la mission du Sénégal du lundi 28 juin au vendredi 03 juillet 2021 et qui a permis la rencontre du Ministre de l'Éducation Nationale du Sénégal et du Président de la République Maky Sall par le Ministre Mariatou Koné », justifie le ministère.

Pour le ministère, ces États généraux constituent une vitrine importante et une porte ouverte sur l'existence d'un nouveau contrat social autour de l'école ivoirienne. Ces assises qui mettront ensemble toutes les sensibilités des populations et des couches socio-professionnelles pour générer des solutions consensuelles profitables à l'école ivoirienne, sont aussi une opportunité de dialogue. La concertation et le dialogue sont aussi des portes ouvertes à la concession et donc à l'entente et par ricochet, à la paix.

Estimant que les populations sont dans une prédisposition positive à souscrire aux résolutions des États Généraux, la ministre Mariatou Koné estime que cela augure de bons signes pour le repositionnement de « l'école ivoire ».

Avec Ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation