Cote d'Ivoire: Accès à l'eau potable - Le ministre Laurent Tchagba dans le Hambol et la Bagoué pour le lancement des projets de renforcement

La Côte d'Ivoire est déterminée à garantir l'accès des populations à l'eau potable. C'est ce qui justifie la tournée du ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, du 9 juillet au 11 juillet 2021, à Dabakala, N'Borla, Djoulasso, Niakara et Katiola dans le Hambol ainsi qu'à Tengrela dans la Région de la Bagoué. Conformément aux directives du Président Alassane Ouattara, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba a procédé au lancement du projet de renforcement en eau potable pour Katiola et les localités environnantes. Plus de 18 milliards de FCFA d'investissement dans la localité de Katiola pour garantir l'accès à l'eau potable.

Mais avant, à Dabakala, le ministre Laurent Tchagba a procédé à l'inauguration d'une unité de production d'eau potable (Ucd) et lancé les travaux d'extension de réseaux d'eau potable de la ville, le vendredi 9 juillet 2021. Pour rappel, le ministre avait lancé, le 25 Juin 2020, à Dabakala les travaux d'installation de cette Unité Compacte Degremont d'un coût global d'environ 700 millions, en vue de combler en urgence le déficit de production en eau potable de la ville. Cette unité produit 2000m3/jour depuis quelques mois. Et Dabakala bénéficie désormais d'une production totale de 2842m3/jour pour un besoin de 1000m3. Malgré cet excédent de production, plusieurs ménages n'ont pas encore accès à l'eau potable par manque de canalisation. D'où le lancement, le vendredi 9 juillet, des travaux d'extension de réseau qui permettront à 2 500 ménages d'avoir accès à l'eau potable.Ce projet d'un coût global de 594 285 000 FCFA consistera à réaliser 55 km de canalisation et les travaux s'exécuteront en 10 mois.

En route pour Katiola, faisant escale dans le village M'Borla Dioulasso, à 6 kilomètres de Dabakala, dans la sous-préfecture de Sokala-Sobara pour constater l'arrêt des travaux de construction de leur château d'eau, le ministre a donné des instructions afin que le projet soit affecté à une nouvelle entreprise pour la reprise des travaux dans les meilleurs délais. Et ce, après avoir constaté la défaillance de l'opérateur qui devrait exécuter en six mois de sorte à livrer l'infrastructure en mai 2020. Sous peu, les populations de N'borla-Dioulasso verront leur forage de 10m3/heure et leur château d'eau de 80m3 réalisés.

Vendredi 9 juillet 2021 dans la ville de Katiola, le ministre Laurent Tchagba a procédé à Katiola lancement du projet structurant des 12 villes confrontées à un déficit chronique d'eau potable. Ce fut l'occasion pour le ministre d'expliquer que la ville de Katiola est alimentée en eau potable à partir de quatre forages, d'un barrage et d'une Unité de production d'eau appelée (UCD) qui a été installée en urgence en 2020. La production en eau potable de toutes ces infrastructures, a-t-il soulignée, devraient en principe permettre de combler le déficit de 46% de Katiola.

Malheureusement, dira-t-il, à cause de l'insuffisance de ressources à la prise d'eau, les techniciens ne peuvent pas se permettre de faire fonctionner l'Unité Compacts Degremonts (Ucd) de production d'eau potable et l'ancienne station simultanément de peur de pomper la boue.

En effet, ils sont obligés d'alterner, ce qui cause des désagréments aux populations. « La solution technique à cette situation est la réalisation de ce projet structurant des 12 villes d'un coût global 170 milliards 250 millions 800 mille FCFA dont 18 milliards 378 millions pour Katiola », a soutenu le ministre Laurent Tchagba. Ce qui va permettre de couvrir les besoins en eau potable de Katiola et localités environnantes jusqu'en 2040 en renforçant la production d'eau à partir de la rivière N'Zi.

Ce projet qui sera exécuté en 36 mois va consister en la construction d'un seuil en béton armé de 50m sur le fleuve N'Zi, la construction d'une station d'exhaure de 415 m3/heure, la pose de conduite de 15 km et la construction d'une station de traitement, d'eau potable de 400m3/heure dans le village de Timbé. A cela, il faut ajouter la pose de conduite d'eau traitée de 15 km, la construction d'un château d'eau de 1000m3 sur 30m de haut à Katiola et le renforcement et l'extension des réseaux de distribution.

Dans la Région de la Bagoué, le ministre Laurent Tchagba a procédé à l'inauguration de deux Unités Compacts Degremonts de production d'eau potable (Ucd) suivie du lancement des travaux d'extension du réseaux d'eau potable de la ville et villages environnants. Il faut noter que les travaux d'installation de ces deux Ucd ont été lancés le 27 Juin 2020 par le Ministre de l'Hydraulique en vue de combler en urgence le déficit de production en eau potable de la ville de Tengrela et des 06 villages desservis par l'usine de production de Boundiali qui s'élevait à 70%. « Grâce à ces deux Ucd d'un coût global de 1 milliard 425 millions FCFA qui produisent 4000m3/jour, la production totale en eau potable de Tengrela est passée de 690m3/jour à 4 690 m3/jour pour un besoin de 2 300m3/jour », s'est réjoui le ministre Tchagba.

La quantité d'eau produite à Tengrela étant désormais suffisante, le ministre a procédé au lancement des travaux d'extension qui permettront à 2 000 ménages d'avoir accès à l'eau potable. Il faut signaler que ce projet d'un coût global de 772 millions 500 mille FCFA consistera à réaliser 71 km de canalisation et les travaux s'exécuteront en 06 mois.