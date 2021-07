Cote d'Ivoire: Lyon - Maxwel Cornet se prononce sur son avenir

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs cet été, Maxwel s'est prononcé sur sa situation après la victoire de Lyon contre Bourg-en-Bresse (5-1) samedi.

Déjà convoité par Leeds, l'ailier ou latéral ivoirien est également dans le viseur de Burnley et du Herta Berlin. Les Anglais sont les plus intéressés par le joueur polyvalent ivoirien et prépareraient une offre à Lyon pour lui.

Potentiellement sur le départ, Cornet a évoqué son avenir samedi.

« On est dans la période du mercato. Il y a beaucoup de bruits qui courent. On entend tout. Pour l'instant, je suis à Lyon », a-t-il fait savoir.

Pour le moment, l'ancien joueur du FC Metz a bien la tête chez les Gones.

« Je commence ma préparation et on verra dans les jours à venir. Mais pour le moment, je suis à 100% avec Lyon et je suis content », a-t-il assuré.

La saison dernière, Maxwel Cornet a joué 36 matchs et marqué deux buts en Ligue 1 avec Lyon.