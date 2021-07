Afrique de l'Ouest: BRVM - Baisse de 41,115 milliards FCFA de la capitalisation boursière des actions

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régional des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une forte baisse de 41,115 milliards FCFA au terme de la séance de cotation du lundi 12 juillet 2021.

Cette capitalisation s'est en effet établie à 4 815,089 milliards FCFA contre 4 856,284 milliards FCFA la veille. Cette situation est induite par le repli des indices.

L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a ainsi fortement régresse de 1,22% à 129,35 points contre 130,95 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse), a enregistré une baisse de 0,85% à 160 points contre 161,37 points précédemment.

Concernant la capitalisation des obligations, elle est en légère hausse de 413 millions, à 6774,902 milliards FCFA contre 6774,489 milliards FCFA la veille.

La valeur totale des transactions s'est élevée à 861,804 millions FCFA contre 2,171 milliards FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,45% à 2 595 FCFA), Safca Côte d'Ivoire (plus 7,37% à 510 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,28% à 1 990 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 7,06% à 455 FCFA) et SAPH Côte d'Ivoire (plus 5,36% à 2 750 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Compagnie ivoirienne d'électricité (moins 9,38% à 1 450 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 4% à 1 200 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (moins 3,66% à 3 950 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 2,94% à 4 950 FCFA) et BOA Côte d'Ivoire (moins 2,37% à 3 700 FCFA).