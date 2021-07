Cote d'Ivoire: Compétition de Tao/Kata Kung-fu Shaolin Kempo - 18 Kempokas distingués médailles d'or, d'argent et de bronze

Le Centre d'action culturel d'Abobo a abrité la 5ème édition de compétition de Tao/Kata Kung-fu Shaolin Kempo. C'était le 4 juillet, à l'occasion des activités annuelles de l'International Martial Art Fédération Côte d'Ivoire (Imaf-Ci).

Après l'édition manquée de 2020, du fait de la pandémie à coronavirus, ce rendez-vous qui a suscité un engouement certain a vu la présence de plusieurs grands corps de l'état dont le ministère de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive, représenté par Sébime Adou Mel de la Direction des Sports de Haut Niveau de la Direction générale des Sports.

Au terme des compétitions supervisées par le président de l'Imaf-Ci, Maitre Shifu Hamidou Sangaré, 18 Kempokas en catégories filles et garçons issus de différents clubs, ont été distingués médailles d'or, d'argent et de bronze après l'exécution de maitrise des techniques et démonstrations de Tao/Kata.

Selon Maitre Sangaré Hamidou, le Kung Fu Shaolin Kempo en particulier évite l'oisiveté aux enfants, il leur apporte la concentration ainsi que la confiance en soi. Cet art enseigne de belles vertus parmi lesquels on peut citer la sincérité, le respect de sa propre personne et de son entourage, le contrôle de soi et forge le caractère. « Ces vertus sont des atouts nécessaires à tout individu pour progresser et nous croyons fermement que tout homme, femme ou enfant faisant preuve de ses attitudes et caractères devraient éviter les conflits et les argumentations futiles. Il est plus important de se sortir d'un conflit en discutant qu'avec des poings », a-t-il indiqué avant d'inviter les parents à inscrire leurs enfants et pourquoi pas eux-mêmes, dans les représentations basées à Abidjan notamment à Abobo, Adjamé, Williamsville, Yopougon, Bingerville, PK18, ainsi qu'à Bouaké, Ferkéssédougou et Niellé pour l'intérieur du pays.

Le Kung Fu Shaolin Kempo tire ses origines en Chine au 6ème siècle dans les monastères de Shaolin. Delà, le Kempo a pris son essor et s'est étendu vers le Japon. En Côte d'Ivoire, il fit son entrée dans les années 1975 avec Feu Maitre Touaka Désiré décédé en 2013.

Légende : Les impétrants ont fait montre de réelles qualités techniques et combatives.