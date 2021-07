Madagascar: Aide aux examens - Les cours en ligne ont le vent en poupe

Les utilisateurs peuvent télécharger les vidéos dont la durée ne dépasse pas les 10 minutes, selon Louis Venceslas Tsira.

Des vidéos en ligne qui ne dépassent pas les 10 minutes sont mises à la disposition des classes de troisième à la terminale. Par le biais du réseau social « Isikaray », les utilisateurs peuvent télécharger des cours et échanger avec des professeurs lorsque le besoin se présente.

Courtes, claires et précises. Ce sont les caractéristiques des vidéos des cours mises en ligne par l'équipe de la startup « Madabooky » qui vient de lancer officiellement son réseau social éducatif « Isikaray ». Dans un premier temps, les jeunes de la classe de troisième à la terminale en sont les cibles. Ils peuvent consulter des cours, des exercices et des corrigés d'exercices au format PDF, selon Louis Venceslas Tsira, responsable technique et développeur de « Isikaray ». Opérationnel depuis 2016, ce réseau social ne compte pas moins de 15.000 abonnés qui, pour la plupart consultent ou téléchargent les vidéos dont la durée ne dépasse pas les 10 minutes. « Ce réseau social permet non seulement aux jeunes de suivre des cours sous différents formats mais il leur permet aussi d'échanger directement avec des professeurs et d'autres élèves pour une assimilation plus efficace. Ils peuvent également enregistrer et télécharger des vidéos qu'ils pourront par la suite visionner hors connexion. » , a-t-il souligné.

Intelligence artificielle. Les utilisateurs de ce réseau social bénéficient d'un suivi par le biais d'une intelligence artificielle qui analyse leurs profils en fonction de la fréquence d'utilisation d'« Isikaray ». C'est par le biais de cette analyse que l'application suggère les matières qui nécessitent des renforcements de capacités. Comparée aux cours particuliers, l'adhésion à ce réseau social est beaucoup plus avantageuse, selon l'une des fondatrices de cette plate-forme web, Haritiana Rabemanantsoa. « Pour s'inscrire, il suffit de télécharger l'application «Isikaray» dans Play Store ou d'aller directement dans isikaray.com. Les utilisateurs peuvent par la suite télécharger les vidéos qui les intéressent avec un forfait de 3.000 à 30.000 ariary par mois », a-t-elle expliqué.