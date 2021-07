Madagascar: Situation variable

Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon... Des lettres de l'alphabet grec apprises sur les bancs du collège en cours de sciences mais qui reviennent aujourd'hui au... tableau avec la pandémie de coronavirus et ses variants.

En attendant le Plan Emergence Madagascar (PEM) qui est en retard de deux ans parce que portant sur la période 2019-2023, on assiste à l'émergence de variants du coronavirus. Le plus contagieux étant actuellement le variant Delta qui a même muté en une souche dite Delta Plus. Présent dans quelques pays voisins, le variant Delta constitue, c'est le cas de le dire, un variant préoccupant pour Madagascar où 166.600 doses de vaccin Johnson & Johnson sont attendues début août. Faute de trouver mieux au stade actuel des recherches virologiques et génétiques, la vaccination permet de réduire l'émergence de nouveaux variants qui risquent de ne pas se limiter à Epsilon. Comme sa valeur en mathématiques l'indique, ce variant identifié en Californie reste encore en petit nombre.

En tout cas, il est loin de représenter un danger pour le citoyen malgache lambda qui ne fait pas partie des primo-vaccinés avec le Covishield. Il n'y a pas non plus de cas de variant brésilien baptisé Beta dans la Grande Ile, du moins jusqu'à preuve du contraire. Et ce, faute de séquençage qui permettrait d'identifier d'éventuels variants hybrides plus virulents et transmissibles avec ce que cela aurait de conséquences sur la santé, l'économie et la société.

Sans exclure de possible impact politique dans la mesure où les variants du SARS-Cov-2 sont plus dangereux que toutes les variantes de l'opposition dont les mutations d'un camp à un autre sont moins préoccupantes. Surtout pour la population qui craint pour l'instant le variant Delta. Qui plus est, ce dernier pourrait muter en un variant de variant qui serait vite baptisé d'une autre lettre de l'alphabet grec, en espérant que cela n'aille pas de Alpha à Omega, même s'il est peu sûr que cela ne bouge pas d'un iota. A l'image de la situation épidémiologique qui est variable avec l'émergence de variants.