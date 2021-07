Ile Maurice: «Ces questions difficiles»

Dans un texte paru dans l'express du 4 juillet 2021, KC Ranzé pose quelques interrogations : «Toutes les religions du monde confrontent la question de la prédestination à un moment ou un autre. Dans sa forme la plus large, le problème posé n'est pas seulement de savoir si le Dieu omnipotent et omniscient décide de ce qui va se passer à l'avenir, mais qu'il SAIT ce qui va nous arriver à tous. Ceci étant, s'IL SAIT déjà, quels que puissent être les choix et les décisions de chacun ; pourquoi est-ce qu'il nous mettrait sur Terre, nous laissant nous débattre dans l'illusion d'être libres ? Je n'ai pas de réponse. En avez-vous ?»

Je vous répondrai que votre Dieu omnipotent, omniscient, n'existe que dans l'imagination de l'humanité. Il est vrai que dans la Bible il y a plein d'affirmations de ce Dieu qui prédit des malédictions, ou qui retient sa main vengeresse de telle ou telle calamité parce que les gens se sont convertis. Mais il s'agit de croyances ancestrales que le cheminement biblique va corriger avec difficulté et qui aboutiront à Jésus qui remettra en question toutes les fausses images de Dieu, dont il est le seul à connaître le vrai visage. Ces fausses images de Dieu perdurent dans toutes les religions, y compris dans l'athéisme qui, n'en déplaise à ses adeptes, est aussi religieux que les religions. André Comte Sponville, philosophe athée, dit que l'athée qui dit qu'il SAIT que Dieu n'existe pas n'est pas un athée, il est un imbécile. Il faudrait dire la même chose du croyant qui dirait qu'il sait que Dieu existe !!! C'est pour dire que l'un comme l'autre ne SAIT pas que Dieu existe. Tous les deux CROIENT... Celui-ci que Dieu existe, celui-là que Dieu n'existe pas.

Tout le problème posé est de se demander : «De quel Dieu parlez-vous quand vous dites qu'il est omni... ?» Le Dieu que KC Ranzé interroge est omnipotent, omniscient ? Moi catholique, c'est pas le Dieu en qui je crois. Je crois dans un Dieu qui continue à créer l'humanité à son image en lui donnant deux attributs qui lui sont propres et la nature créée. Les deux attributs sont : l'intelligence co-créatrice avec lui (= Dieu) et la liberté. L'intelligence pour connaître et collaborer avec la nature donnée par Dieu, co-créer avec lui le monde, et la liberté de choisir. Ce Dieu créateur ne sait pas ce qui arrivera dans le demain de l'humanité en marche dans l'histoire. Il ne sait pas parce que l'homme, en toute liberté, est capable de faire ce que Dieu ne ferait pas. Dieu joue «le jeu» en respectant scrupuleusement la liberté et l'intelligence données. L'humanité peut lui dire non et elle ne s'en prive pas. L'homme est libre de se servir de la fusion nucléaire, soit pour guérir ou pour tuer ses semblables. Dieu ne sait pas. Il est «coincé» par sa décision de créer l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Je dirai donc que mon Dieu ne me laisse pas dans l'illusion d'être libre mais dans le drame de ma liberté.

Cette manière de penser Dieu est ce qu'on appelle dans le langage philosophique l'anthropomorphisme. C'est-à-dire penser avec des catégories humaines (donc limitées) une réalité qui dépasse l'humanité. Nous sommes dans le temps. Dieu est en dehors du temps. Dire prédestination, c'est mettre Dieu dans le temps et donc qu'il connaîtrait par avance ce qui va se passer demain.

Merci d'ouvrir un dialogue sur ces questions.