Cote d'Ivoire: Port-Bouët - Un bus fauche une famille, un garçon de 3 ans tué

Le quartier « Derrière-Warf », précisément au dépôt 8 de la Sotra, dans la commune de Port-Bouët, était en ébullition dans la nuit du 10 juillet 2021. Les habitants étaient en colère suite à un accident impliquant un bus de la Société des transports abidjanais (Sotra).

Les faits. Regagnant sa base au dépôt 8, aux environs de 22 heures, un bus de la Sotra a ramassé accidentellement à l'entrée de ces locaux, Diallo Alima, une femme d'une quarantaine d'années et ses deux enfants âgés respectivement de 3 ans et de 1 an. Les victimes ont été projetées dans le décor par le mastodonte.

Diallo Alima et son garçonnet d'un an ont eu plus de chance. Ils ont été grièvement blessés. Mais ce ne fut pas le cas pour D. B., le fils aîné de 3 ans. Il ne s'en est pas sorti vivant de cet accident.

C'est dans un état d'inconscience que les survivants ont été évacués aux urgences du Chu de Cocody par les sapeurs-pompiers militaires. Quant au corps du gamin tué sur-le-champ, il est transféré à la morgue de l'Hôpital général de Port-Bouët par les services des pompes funèbres après le constat d'usage des forces de l'ordre.

Le conducteur du bus, quant à lui, a été mis à la disposition de la police pour les besoins de l'enquête.

Suite à cet accident, de nombreux riverains se sont déportés sur les lieux avec pour intention de saccager ce dépôt de la Sotra.

Fort heureusement, ils ont été freinés dans leur élan par plusieurs agents des forces de l'ordre après plusieurs heures de négociation, a relayé un média ivoirien.