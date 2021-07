Congo-Kinshasa: Fecofa - «Que la Fegafoot produise la copie du passeport Gabonais de KANGA William»

La Fédération congolaise de football association (Fecofa), est loin de baisser les bras dans l'affaire qui l'oppose à la Fédération gabonaise de football (Fegafoot), au sujet du dossier Guelor Kanga.

Réagissant à la décision du jury d'Appel de la Caf, la Fecofa, à travers son Secrétaire Général a.i, Belge Situatala, note que la Caf que n'a pas encore dit la vrai vérité dans cette affaire. Il faudrait que la Fegafoot produise la copie du passeport Gabonais de M. Kanga William, le père de Guelor Kanga, qui n'a jamais séjourné au Gabon, et qui a quitté Kinshasa le 29 mars 2021 à destination de Belgrade, par l'aéroport de N'djili.3

«Bonjour cher tous. Une fois de plus tous les moyens que l'appelant a soulevés n'ont pas été rencontrés par le jury d'appel. Le nouvel élément auquel le jury d'appel fait allusion c'est le passeport congolais du joueur. A cette question, nous avons soutenu qu'il avait quitté le pays en 2007, par Brazzaville, moyennant la billetterie et un laissez-passer et sa carte d'électeur, car il s'était enrôlé en 2005», explique-t-il.

Ensuite, la Fecofa, dit Belge Situatala, a soutenu avec preuves irréfutables que son père biologique, renseigné comme Gabonais sur l'acte de naissance frauduleux, qui a été octroyé au joueur Kiaku le 10 octobre 1990, à Oyem, est congolais, et avons produit ses deux passeports : semi biométrique de 2013 et biométrique de 2017. Les deux jury n'ont pas répondu à ce moyen.

C'est ainsi que la Fecofa exige à ce que la Fegafoot produise la copie du passeport Gabonais de M. KANGA William, qui n'a jamais séjourné au Gabon, et qui a quitté le Congo le 29 mars 2021 à destination de Belgrade, par l'aéroport de N'djili.

Par ailleurs, la Fecofa banalise le problème des licences qui, pour elle, est un faux débat en ce que plusieurs joueurs congolais, enregistrés par le même moyen, ont été régulièrement acquis par les clubs du Gabon. Elle a cité le cas de Guelor Mundoni et Paulin Tokala.

La Fécofa regrette aussi que les enregistrements vidéo, reconnus comme moyens de preuves par l'article 30 du code disciplinaire de la CAF, n'ont pas été exploités bien qu'administrés comme preuves par les deux jurys.

Belge Situatala conclut en disant que la FECOFA n'a pas pris la procédure à la légère.

Terrible revirement

Le jury d'Appel de la Confédération africaine de football (CAF), a rejeté, jeudi, le recours en appel de la Fédération congolaise de football association (FECOFA), au sujet du dossier Guelor Kanga, que l'organe faîtier du football congolais ne cesse de contester son éligibilité par la Fédération gabonaise de football (FEGAFOOT), au sein des Panthères du Gabon.

Dans son libellé, le jury d'Appel dit avoir étudié non seulement le dossier sur base des documents mis à sa disposition, mais aussi la décision rendue par le jury disciplinaire. Il ressort de son étude que la FECOFA n'a pas produit des nouveaux éléments ou des preuves additionnels. Constant Omari Selemani alors président de la FECOFA et ses acolytes ne sont revenus que sur les mêmes preuves pourtant balayées par le jury disciplinaire.

A cet effet, le jury d'Appel considérant que l'appelant n'a pas introduit des nouveaux éléments de preuves et que le joueur Kanga Kiaku Guelor est correctement enregistré sur le CMS conformément aux articles 38-41 du Règlement de la CAN ; considérant les Statuts et Règlements de la CAF ; considérant le code Disciplinaire de la CAF, décide : l'appel de la FECOFA est recevable dans la forme ; quant au fond, le jury d'Appel de la CAF a décidé de confirmer la décision du jury disciplinaire datée du 26 mai 2021.

Par ailleurs, le jury d'Appel précise que conformément à l'article 48 alinéa 3 des Statuts de la CAF, cette décision est susceptible de recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), en Suisse. Le recours devra être interjeté dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurants au point 2 des directives émanant du TAS. La FECOFA n'a plus d'autres choix que d'aller dans ce fameux TAS.