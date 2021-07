Congo-Kinshasa: Diplomatie - Félix Tshisekedi a reçu les lettres de créance de six ambassadeurs

Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le12 juillet au Palais de la nation les lettres de créance de six ambassadeurs dont quatre résidents et deux non-résidents.

Il s'agit de Mayen Majak Malou Athan, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Soudan, de Munis Dirik, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Turquie, d'Engr Olar Suleiman, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Fédérale du Nigeria, de Woinshet Tadesse, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Fédérale démocratique d'Ethiopie, d'Anibal Jose Marquez Munos, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République bolivarienne du Venezuela et d'Amedi Camara, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique de Mauritanie.

Si les quatre premiers vont résider à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, les deux derniers auront leur résidence ailleurs. Brazzaville pour l'ambassadeur du Venezuela et Abuja, au Nigeria, pour celui de la Mauritanie. Cette présentation des lettres de créance s'est faite en présence du patron de la diplomatie congolaise, le vice-Premier ministre Christophe Lutundula, de la directrice de cabinet chargée des questions juridiques, Nicole Bwatsha, et du CP diplomatique, Bushiri.