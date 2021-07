Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le PCT Pointe-Noire renforce les capacités managériales de ses membres

Un séminaire méthodologique et idéologique en vue du renforcement des capacités des cadres et animateurs des organes de base et intermédiaires du Parti congolais du travail (PCT) de la ville économique a eu lieu du 9 au 11 juillet sous la direction du président fédéral de ce parti, Jean François Kando.

Au cours de ces retrouvailles quelques thèmes ont été développés par modules par différents membres du parti. Le premier module a concerné les membres du secrétariat fédéral et ceux de la commission fédérale de contrôle et d'évaluation sur les thèmes comme l'orientation sur la maîtrise des documents fondamentaux du parti, statuts et programme, et les documents d'expression tels les actes du parti et le règlement intérieur du conseil fédéral développé par Jean François Kando ; l'organisation et la mobilisation du parti par Jean Théophile Ilobakima ; la social-démocratie, idéologie du PCT par Abouridam.

Pour le deuxième module destiné aux membres des secrétariats des conseils des comités et ceux des commissions locales de contrôle et d'évaluation, les thèmes ont été développés par Jean Théophile Ilobakima ; la gestion du fichier des membres du parti par Magloire Mabounda ; comment rendre plus attractif le PCT par Ambroise Bayakissa ; méthode de recouvrement des cotisations statutaires par Christian Makosso Ilendo; la social-démocratie par Abouridam. Les orateurs cadres de ce parti se sont mus dans tous les arrondissements et le district de Tchiamba-Ndzassi en vue de l'animation des thèmes qui leur étaient assignés.

Clôturant les travaux de ce séminaire, Jean Francois Kando a rappelé que la formation est nécessaire pour une structure qui se veut responsable au regard de la nouvelle donne dont la complexité rend caduque et lacunaire certaines normes. «C'est par cette nouvelle dynamique fonctionnelle et organisationnelle imprimée par le cinquième congrès ordinaire du parti que le présent séminaire tire sa substance », a-t-il indiqué.