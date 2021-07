Congo-Brazzaville: Vient de paraître - "Antoinette Sassou-N'Guesso, sa partition dans le leadership féminin"

L'ouvrage de cent-soixante-onze pages, paru aux éditions Renaissance africaine, est une œuvre littéraire de Yolande Voumbo Matoumona Mavoungou, Florent Sogni Zaou, et Annie Bidounga Samba.

"Antoinette Sassou-N'Guesso, sa partition dans le leadership féminin", disent ses auteurs, est un kaléidoscope de son œuvre qui montre sur divers plans son leadership et sa réactivité face aux problématiques de ses contemporains. En effet, Yolande Voumbo Matoumona Mavoungou, Florent Sogni Zaou, et Annie Bidounga Samba, se sont basés sur la revue de la littérature, des entretiens et l'observation de certaines réalisations, pour jeter un regard non exhaustif sur les premières femmes, qui se sont distinguées dans des domaines jadis réservés aux hommes, devenant ainsi les pionnières de l'émancipation de la femme au Congo.

Ils ont analysé ensuite les réalisations d'Antoinette Sassou-N'Guesso dont le leadership s'exerce avec l'accession de son époux à la magistrature suprême du Congo. L'amélioration de la condition féminine favorisée par l'adoption de la décennie de la femme, 1975-1985 de la plate-forme Beijing et d'autres documents stratégiques, sont un catalyseur pour l'action de la première dame du Congo.

Cet ouvrage est constitué de près de quinze sous-titres à l'instar de : La dynamique de l'émancipation de la femme congolaise aux lendemains de l'indépendance ; L'engagement d'Antoinette Sassou-N'Guesso ; Pour une paix durable au Congo et en Afrique ; Le train de la paix, un acte particulier ; L'initiative pour la petite enfance ; La vision pour de meilleurs soins de santé ; La drépanocytose à l'index ; La lutte contre le VIH/Sida ; Les actions contre le cancer ; La riposte face à l'épidémie de coronavirus (Covid-19) ; Un cadre de vie décent pour les séniors ; L'épanouissement de la jeunesse, un objectif ; La promotion de la femme, une préoccupation ; L'album photo sur l'engagement d'Antoinette Sassou-N'Guesso ; les discours.

La littérature, peut-on lire dans son introduction, enseigne qu'au lendemain de l'accession de la République du Congo à la souveraineté nationale, la femme congolaise s'est levée pour entamer la lutte pour sa propre libération. Plusieurs personnalités féminines ont fait preuve de leadership. Elles ont montré leur capacité de guider, d'influencer leurs consœurs ou conduire des organisations dans le but d'atteindre des objectifs. Elles se sont ainsi illustrées dans cette lutte pour l'émancipation de la femme congolaise et africaine. Les actions qu'elles ont menées ont permis de jeter les bases, de baliser le chemin, léguant le fruit de cette lutte comme héritage à la postérité. Celle-ci a le devoir et la stricte mission de la poursuivre dans le cadre de ce qui s'inscrit aujourd'hui en faveur de la promotion de la femme et de son intégration dans le développement.

C'est ainsi que plusieurs textes ont été adoptés afin de promouvoir les femmes dans la vie politique dont la Constitution de 2015 qui introduit pour la première fois la notion de parité. Cette avancée a ouvert la voie à des espoirs et des débats autour des réformes possibles destinées à promouvoir le leadership féminin.