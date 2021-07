Congo-Brazzaville: Vient de paraître - Géographies du pouvoir au Congo, Des chefs traditionnels aux présidents de la République de Daniel Isaac Itoua

Publié aux éditions L'Harmattan, cet ouvrage de trois cent quatre pages, préfacé par Obambé Gakosso, enseigne que la tradition demeure visible et invisible dans tous les actes que posent particulièrement les politiques.

L'auteur de Géographies du pouvoir au Congo, Des chefs traditionnels aux présidents de la République, décrypte les codes de l'Egypte antique, en y trouvant des référents dans les traditions des terres de l'actuelle République du Congo. Il s'appuie sur les géographies du pouvoir pour offrir des pages inédites de l'histoire moderne du Congo inconnue du grand public et des spécialistes.

Daniel Isaac Itoua explique dans les trois cent quatre pages, à partir de « l'ancien », les errements et les avancées de ce pouvoir tout en se posant les questions suivantes : comment et pourquoi les mêmes façons de faire la politique poursuivent-elles les acteurs, en trouvant leurs justifications dans les codes de l'Egypte antique ? Comment comprendre que Fulbert Youlou, premier président de la République, vint à négocier avec Jacques Opangault pour mettre fin à la guerre de 1959 à Madibou, actuelle huitième arrondissement de Brazzaville ? Et, trente-huit ans, que Denis Sassou N'Guesso l'imite, dans le même espace, avec des assistants qui semblent sortir du même nuage ? A travers ces interrogations, l'auteur enseigne que la tradition demeure visible et invisible dans tous les actes que posent les Congolais, notamment les politiques.

Passionné des traditions orales de son pays (le Congo-Brazzaville), une activité à laquelle il consacre beaucoup de temps et de recherches, Daniel Isaac Itoua est enseignant de carrière. Il est né à Kayes près de la sous-préfecture d'Ongogni dans le département des Plateaux. En 2014, il a publié chez L'Harmattan Instruments de musique traditionnelle des Mbôsi du Congo : secrets et applications, et en 2018, Et si le Kiébe-Kiébe vous était conté ? Tradition initiatique du Congo-Brazzaville. En 2017, Chants de l'horloge du temps humain, recueil de poèmes publié chez La Dossa. Du cœur de l'arbre, Edilivre 2020 et Paroles d'escargot, Edilivre 2021. Depuis 2003, il dirige un cahier d'Anthropologie et d'histoire des Mbôsi, initiative « Bisi ambôsi ».