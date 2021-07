Congo-Brazzaville: Santé publique - La Chine offre des vaccins au centre national de la drépanocytose

L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Congo, Ma Fulin, a offert le 12 juillet un lot de vaccins anti pneumo et anti salmonelle au centre national de référence de la drépanocytose « Antoinette Sassou N'Guesso », en collaboration avec la Fondation Congo Assistance.

Au total, 650 doses des vaccins contre la pneumocoque (pneumovax) et anti salmonelle ont été remis au centre dans le cadre de la campagne de lutte contre les infections graves de la drépanocytose lancée, le 19 juin dernier, à Pointe-Noire, lors de la célébration de la Journée mondiale de la drépanocytose.

Sur place, un échantillon d'enfants drépanocytaires ont été vaccinés gratuitement en présence de l'ambassadeur de chine, et du secrétaire général de la Fondation Congo Assistance, Michel Mongo.

Le diplomate chinois, Ma Fulin, a expliqué que d'autres maladies ne doivent pas être oubliées en dépit de la pandémie du coronavirus qui sévit dans le monde.

Le partenariat entre l'ambassade de Chine et la Fondation Congo assistance vise à renforcer la coopération d'amitié entre la Chine et le Congo et à contribuer à l'amélioration des conditions de santé de la population congolaise.

« Le mécanisme de partenariat entre l'ambassadeur de chine et la Fondation Congo Assistance a été créé depuis un certain temps. Nous suivons le conseil et la proposition de la fondation qui décide de ce que l'ambassade fera pour apporter des financements », a dit Ma Fulin.

Pour le secrétaire général de la Fondation Congo Assistance, Michel Mongo, le don s'inscrit dans le cadre de la continuité de la coopération entre l'ambassade de Chine et la fondation. La fondation a décidé de mettre un accent particulier sur la vaccination des enfants drépanocytaires cette année pour renforcer leur immunité.

« La fondation n'est pas là pour apporter le vaccin à l'ensemble du territoire national car elle fait un travail de plaidoyer afin d'interpeler les pouvoirs publics qu'il existe un traitement spécifique pour les enfants drépanocytaires », a indiqué Michel Mongo.

Le directeur général du centre national de référence de la drépanocytose, Alexis Elira Dokekias, a salué le geste de la partie chinoise via la Fondation Congo Assistance qui, selon lui, « œuvre pour soutenir le centre dans la lutte contre cette maladie génétique. Ce don n'est qu'une illustration de son action qui date depuis plusieurs années. Nous osons croire qu'avec cette immunisation plusieurs enfants vaccinés seront protégés ».

En rappel, le centre compte à ce jour 17 173 patients porteurs de la forme totale de la maladie, 97 malades hémophiles et 382 patients souffrant d'autres anomalies de globules rouges.

La cérémonie a été marquée également par la signature d'un accord de partenariat entre l'ambassadeur de Chine au Congo, Ma Fulin et le secrétaire général de la Fondation Congo Assistance, Michel Mongo.