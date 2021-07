Congo-Kinshasa/Afrique du Sud: Transfert - Nathan Idumba signe à Cape Town City

Le défenseur central international congolais, Nathan Idumba Fasika, ne fait pas partie de l'effectif du FC Saint-Eloi Lupopo pour la prochaine saison. Il s'est engagé pour un prêt au club sud-africain de Cape Town City.

L'on indique que son club formateur, la Jeunesse sportive de Kinshasa (JSK) touchera des indemnités de formation de 50 mille dollars américains.

«En fin de contrat avec le Football Club Saint Éloi Lupopo depuis le 30 juin 2021, Nathan Idumba Fasika n'y prolongera pas son aventure. Et ce, malgré les négociations autour de son nouveau contrat entamées par la direction du club depuis des semaines. Le défenseur central congolais quitte les Cheminots après deux saisons bien remplies », a fait savoir la direction du club bleu et or de Lubumbashi à cet effet. Et d'ajouter et conclure : « Son passage chez Lupopo lui a aussi permis de devenir international.

La saison 2020-2021 aura donc été sa dernière sous le maillot de Lupopo : l'occasion de confirmer sa montée en puissance et de s'affirmer un peu plus comme le patron de la défense lors de ses vingt-six dernières apparitions en matchs officiels. Très jeune, il s'apprête à découvrir le championnat sud-africain avec l'ambition d'entrer dans l'histoire de Cape Town City, son futur club. Lupopo est fier d'avoir compté dans ses rangs un joueur et un homme, qui a démontré sous le maillot Jaune et Bleu talent et ambition, humilité et professionnalisme. Bonne chance Nathan ».

Ce défenseur véloce est passé par les catégories d'âge des Léopards de la République démocratique du Congo, lui qui a débuté sa jeune carrière au sein des clubs juniors de Saint-Etienne et Etoile de Régi dans la commune de Ngaliema dans l'Entente urbaine de football de Kinshasa (Eufkin)/Lukunga, avant d'incorporer la formation de la Jeunesse sportive de Kinshasa.

Il a fait trois saisons au sein de cette formation jusqu'à être sacré champion de l'Epfkin en 2018, avant de se qualifier pour la Ligue 2 nationale, et la finale perdue de la Coupe du Congo. Sa prestation singulière l'a ensuite conduite au Standard de Liège en Belgique où son essai n'a pas été concluant, certes à cause du manque d'expérience au haut niveau. De retour, il a joué au FC Renaissance du Congo, avant de signer pour une année au FC Saint-Eloi Lupopo de Lubumbashi. Il a disputé le Championnat d'Afrique des nations avec les Léopards locaux en janvier et février 2021. Natant Idumba va donc poursuivre sa carrière en Afrique du Sud.