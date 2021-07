Congo-Brazzaville: Handball - Des ligues départementales renouvellent leurs équipes dirigeantes

Plusieurs ligues de handball des départements ont tenu, du 10 au 11 juillet dernier, leur assemblée générale élective, afin de mettre en place les nouveaux dirigeants des bureaux exécutifs respectifs.

Il s'agit, en effet, de la ligue de handball de Brazzaville, Pointe-Noire, du Niari, de la Bouenza, de la Lekoumou, de la Sangha, du Pool et de la Cuvette. Après une longue période de disette, causée par la pandémie de Covid-19, l'heure du relance des activités est arrivée car l'organisation et la tenue des championnats départementaux sont nécessaires pour permettre à la Fédération de relancer les championnats nationaux et renforcer l'ossature des différentes catégories des équipes nationales.

Ainsi, chaque président de ligue élu, selon sa vision sportive, a promis de travailler pleinement pour non seulement former les acteurs de la discipline, mais aussi procéder à la formation des athlètes et participer au rehaussement du handball congolais.

Le président de la ligue départementale du Niari, Jonathan Bangola, qui a été réélu, s'est engagé, par exemple, à relever le niveau du handball départemental tout en accompagnant la fédération dans la concrétisation de sa politique nationale du développement de cette discipline sportive.

Pour sa part, le nouveau patron du handball de Brazzaville, Avincenne Nzikou, a promis de prôner l'union de tous les acteurs du handball de Brazzaville, en mettant en exergue la formation, les compétitions d'élite, en misant sur le partenariat école et clubs de handball.

Cette vision est presque identique à celle des présidents de la ligue de la Bouenza, Diangala, de la Sangha, Epton Lucien Bissiko ou de Pointe-Noire, Gabriel Pambou-Loemba qui souhaite unir les forces des athlètes, des responsables des clubs et des officiels techniques pour booster le handball.