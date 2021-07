Congo-Kinshasa: Décès du cardinal Monsengwo - Hommage des églises catholiques de Belgique et France

Dans un communiqué rendu public le12 juillet, Mgr Josef De Kesel, archevêque de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles, a qualifié le cardinal Monsengwo d'«homme d'une rare envergure » tandis que Mgr Eric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France, a estimé qu'il était un « homme de paix ».

Dans son message, Mgr De Kessel indique que le cardinal Monsengwo fut un homme d'une rare envergure. « Le cardinal Laurent Monsengwo Pasinya est décédé ce dimanche 11 juillet. Les évêques de Belgique partagent le deuil de tant de personnes, mais il leur tient aussi à cœur d'exprimer leur grande estime et reconnaissance pour ce que Mgr Monsengwo a représenté pour son pays, pour son Église et pour l'Église universelle.

Il était un homme d'une rare envergure. Un homme qui, dans la situation politique turbulente de son pays, a témoigné de courage et de sens des responsabilités, et qui par-là a été investi une grande autorité morale. Ce n'est pas pour rien qu'il était un des neuf cardinaux conseillers directs du pape François pour la réforme de la Curie. La peine devant le vide qu'il laisse mais aussi une grande reconnaissance et respect nous habitent après une vie aussi fructueuse et remplie de courage, alors qu'il retourne à la maison du Père, source de toute vie », a indiqué Mgr Josef De Kesel.

Homme de détermination et de courage

De son côté, la conférence des évêques de France a indiqué, le 11 juillet : « C'est avec douleur que nous avons appris le décès aujourd'hui en France du cardinal Laurent Monsengwo Pasinya, archevêque émérite de Kinshasa. Le cardinal Monsengwo était une grande figure de l'Eglise congolaise. Homme de paix, il s'est inlassablement engagé pour le dialogue et la réconciliation dans son pays. Homme de détermination et de courage, il a dénoncé, sans concession, les dérives et les compromissions politiques dont il était témoin. Les catholiques de France saluent cette grande figure d'Eglise et s'associent aux catholiques congolais en priant pour le repos de son âme ».

Un homme de paix

Pour sa part, Mgr Eric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France, a adressé ses condoléances au cardinal Fridolin Ambongo, « Monsieur le cardinal, la mort, en ce dimanche, du cardinal Laurent Monsengwo Pasinya, votre prédécesseur à la tête de l'archidiocèse de Kinshasa, rappelle à tous la grande figure qu'il a été, les vertus de courage, de lucidité et d'espérance qu'il a incarnées pendant des années de grandes épreuves et de grands espoirs pour votre pays.

Pour l'Église universelle, il a été un modèle de pasteur parlant au Nom du Christ en acceptant de livrer sa vie s'il le fallait pour la vérité et pour la liberté du peuple qui lui était confié. Les catholiques de France s'unissent de tout cœur au deuil des catholiques et de tous les habitants de la République démocratique du Congo. Ils étendent, soyez en sûr, leur prière à vos intentions et à celles des évêques et de l'Église entière en ce grand pays si important pour l'équilibre de l'Afrique et du monde. Mgr Crépy, évêque de Versailles, bien que prévenu à l'ultime moment de la présence du cardinal Monsengwo et de son état de santé critique, a pu envoyer un prêtre prier auprès de lui. Ce prêtre est arrivé quelques minutes seulement après la mort du cardinal.

Confiant avec vous à Dieu Mgr Monsengwo qui a voulu le servir à l'exemple de l'unique pasteur, je vous présente, Monsieur le cardinal, à vous et à toute l'Église en République démocratique du Congo, mes condoléances fraternelles et l'assurance de ma prière et de celle des évêques de France », a écrit le président de la Conférence des évêques de France.

Par ailleurs, le cardinal guinéen Robert Sarah, préfet émérite de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements a indiqué sur Twitter : « le cardinal Laurent Monsengwo Pasinya a quitté aujourd'hui notre terre. Je perds un ami fidèle, bon et généreux que je connaissais depuis très longtemps. Ma peine est grande. Il manquera à l'Afrique. Je vous demande de prier pour le repos de son âme ».