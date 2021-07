Gabon: Les conditions pour la reprise en octobre prochain

La réunion qui s'est tenue dernièrement, entre le ministre chargé des Sports et les présidents des clubs, a débouché sur une période précise de la relance du championnat national. Si on enregistre le retour de la Coupe du Gabon, seulement, il existe des conditions pour que les activités reprennent au sein du National Foot.

Si la situation sanitaire le permet, le championnat national de football reprendra à cette période l'année fixée par les entités présentes lors de la rencontre au ministère des Sports. L'évolution de la pandémie en terre gabonaise est scrutée avec minutie par le ministre Franck Nguéma qui conditionne le retour sur les pelouses en fonction de cela, mais aussi surtout sur les recommandations prises lors des assises qui on été organisées dernièrement avec pour but de trouver les mécanismes permettant de donner au football les moyens nécessaires pour fonctionner véritablement, et sur la levée progressive des mesures restrictives liées au coronavirus.

« A partir du moment où la Première ministre m'a déjà instruit de faire le tour de tous les stades du Gabon pour une inspection rapide, en vue du démarrage du championnat, nous sommes lancés », avant de rajouter que « C'est pour cette raison que j'ai commencé des séances de travail avec la Fédération gabonaise de football et la Ligue nationale de football professionnel et que je vous rencontre aujourd'hui. Ces rencontres vont s'étendre aux joueurs et entraineurs. Considérant qu'octobre est l'échéance que nous sommes fixés, c'est maintenant qu'il faut organiser les choses », a déclaré Franck Nguéma durant la rencontre avec les présidents des clubs.

En attendant, octobre est déjà proche, et il est temps que les clubs se préparent déjà en vue de la reprise du National Foot. Rappelons que la coupe du Gabon, la plus vielle compétition au plan national va reprendre du service dès la saison prochaine, ajouter à cela le championnat féminin de football qui sera organisée par la Ligue féminine de football.