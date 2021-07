Guinée: Tenue du conseil de cabinet de ce lundi 12 juillet du Ministère de la santé.

Tenue du conseil de cabinet de ce lundi 12 juillet du Ministère de la santé.

Le conseil de cabinet de ce lundi 12 juillet s'est tenu sous la présidence du ministre, le médecin général Rémy Lamah entouré des membres de son cabinet, des directeurs des différents services et coordinateurs des projets et programmes relevant du Ministère de la santé.

Au menu du conseil, les préparatifs des États généraux de la santé, l'examen du rapport d'activités du premier semestre 2021, la revue des recommandations du dernier conseil, les questions diverses et les orientations du chef du département de la santé.

Le directeur du bureau de stratégie et de développement , Dr Abdoulaye Kaba a donné des informations sur le niveau de préparation des états généraux en terme d'activités à réaliser de planning et d 'engagement de certains partenaires techniques et financiers dans la mobilisation des ressources.Pour apporter un cachet dimensionnel à l'évènement, le conseil a sollicité que le ministre de la santé fasse un plaidoyer en faveur de la contribution de l'état pour la bonne organisation des États généraux de la santé.

Il a été aussi question de présenter le rapport d'activités du premier semestre 2021 qui renferme en son sein le plan d'action opérationnel 2021 dont les objectifs restent articulés sur la poursuite des réformes de modernisation du secteur de la santé , la maîtrise de la pandémie de la Covid19 et l'élimination de la maladie à fort taux de morbidité et de mortalité pour lesquelles les médicaments sont disponibles et accessibles comme la rougeole la poliomyélite la maladie à virus Ebola,le choléra et la promotion de la santé maternelle , infantile, jeunes Ado et des personnes âgées. A cela s'ajoute la présentation des activités réalisées au cours du 1er semestre 2021, sur trois axes : le renforcement et la modernisation du secteur , la lutte contre les épidémies, et la santé reproductive et familiale.

Cellule de communication Ministére de la santé.