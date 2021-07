Maroc: Message de condoléances et de compassion de SM le Roi à la famille de feu Moulay Driss Archane

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de feu Moulay Driss Archane, médecin Général de division en retraite.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une grande émotion et une profonde affliction le décès de feu Moulay Driss Archane, ancien inspecteur du service de santé militaire des Forces Armées Royales (FAR).

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à l'ensemble de leurs proches, Ses vives condoléances et Sa sincère compassion, suite à cette perte cruelle, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et consolation.

Sa Majesté le Roi Se remémore, avec estime, les qualités du regretté, dont le décès représente pour la famille des FAR et pour l'Ordre des médecins une perte d'un officier supérieur connu pour son intégrité et son loyalisme, et d'un médecin reconnu pour sa compétence et son altruisme, au service de l'auguste personne de Sa Majesté ou dans les diverses hautes fonctions qu'il a occupées avec fidélité constante et engagement résolu envers la devise éternelle des FAR "Dieu, la Patrie, le Roi" et avec un attachement indéfectible au Glorieux Trône Alaouite.

Dans ce message, SM le Roi implore le Très-Haut de rétribuer amplement le défunt pour les services louables rendus à sa patrie et à son Roi et de l'entourer de Sa sainte miséricorde et de l'accueillir dans Son vaste paradis.