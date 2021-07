Congo-Kinshasa: Remise-reprise renvoyée /CAMI - Sama Lukonde et Antoinette Nsamba examine dans la sérénité et sans précipitation inconsidérée la situation

Alors que la cérémonie de remise-reprise a une nouvelle fois été reportée au Cadastre Minier, Mme Chantal Bashizi, affirme des sources proches de ce service, multiplie les manœuvres pour justifier l'authenticité de l'acte réglementaire de sa "nomination" comme membre du comité de gestion au poste de Directrice générale de CAMI et faire croire à l'opinion publique qu'on retarde pour rien l'exécution dudit acte.

La dernière manœuvre en date, indique-t-on, est la publication dans les réseaux sociaux et certains médias d'une lettre de transmission par le cabinet du Président de la République au ministre des Mines des ordonnances de nominations effectuées par le Président Joseph Kabila Kabange quelques semaines avant la passation des pouvoirs avec le Président Félix Tshisekedi.

Ce qui est faux, martèlent-on, car le cabinet du Président de la République n'a jamais transmis la prétendue ordonnance de nomination des membres du comité de gestion du Cadastre Minier au Ministre de mines. Preuve, dit-on, une photocopie de la prétendue lettre de transmission qu'on fait circuler sur les réseaux sociaux, établit qu'il ne faut pas avoir un œil exercé pour constater que la "date" de réception est l'objet de surcharge. En effet, le mois n'apparaît pas. Pourquoi cherche-t-on à cacher le mois ? S'interroge-t-on.

D'après certaines enquêtes, sur cette copie de la fameuse lettre de transmission, il apparaît clairement que cette lettre aurait été déposée au Cabinet du ministre de mines le 02/03/2019. Ce qui suscite une fois de plus plusieurs interrogations. A savoir : comment se fait-il qu'une lettre de transmission d'une ordonnance soit déposée au ministère quatre mois après sa rédaction ? Plus grave encore, le 2 mars 2019, Néhémie Mwilanya n'est plus Directeur de Cabinet du Chef de l'Etat. Alors comment cette lettre peut porter sa signature alors que la logique administrative voudrait que s'il y a eu transmission à cette date, la lettre devait avoir la signature du nouveau Directeur de Cabinet du Chef de l'Etat, à savoir M. Vital Kamerhe.

Etant donné que ladite lettre concerne transmission de cinq ordonnances, ce qui équivaut à dire que le Ministre de mines a eu connaissance de ces ordonnances à cette date-là. Mais, comment expliquer alors que des dires mêmes de Madame Bashizi, les quatre autres ordonnances aient reçu notification et exécution de la part du Ministre des mines déjà au mois de Janvier 2019 ? C'est-à-dire avant même leur transmission au ministère par le cabinet du Chef de l'Etat, point de départ de la procédure d'exécution de ces ordonnances par le ministre.

Enfin, pourquoi, si la prétendue ordonnance a été transmise au Ministre de mines, on ne se réfère pas aux archives du ministère ou du cabinet du Chef de l'Etat pour avoir la trace de celle-ci, mais on a choisi de s'adresser au Journal Officiel ? Il faut, par ailleurs, rappeler que, dans un communiqué de presse rendu public en date du 16 Juin, le CAMI, à travers son service de communication, "avait fait savoir que l'exécution tardive et inappropriée d'une ordonnance qui n'existe pas de fait au cabinet du ministre qui porte sur la nomination des mandataires au Cadastre Minier prise le 27 décembre 2018 par le Président Joseph Kabila crée, à ce jour, un malaise au sein de ce service du ministère des Mines. Cela a un impact négatif sur le fonctionnement de ce service public au détriment de l'économie nationale".

De ce qui précède, le Premier Ministre et la ministre des Mines s'étaient résolus d'examiner dans la sérénité et sans précipitation inconsidérée cette situation malheureuse héritée du pouvoir sortant et ont décidé de renvoyer encore une fois la cérémonie de remise-reprise.