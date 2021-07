Congo-Kinshasa: A l'initiative de l'UCOFEM - Les journalistes réfléchissent sur le rôle des médias dans la promotion du leadership féminin

Depuis mercredi 7 juillet à Kinshasa, un atelier est ouvert sur le rôle que doivent jouer les médias dans la promotion du leadership féminin en RDC, ce, à l'intention des professionnels des médias de la capitale.

En effet, cette initiative émane de l'Union congolaise des femmes des médias (UCOFEM), en partenariat avec ONU-FEMME et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

A en croire Rose Masala, directrice nationale exécutive de l'UCOFEM, pendant trois jours, les participants ont échangé non seulement sur la thématique précitée, mais aussi sur les voies et moyens pour améliorer la participation de la femme à la vie politique et dans la sphère de prise de décision, en passant par l'implication de ces derniers dans la promotion du leadership féminin, en accordant le plus possible la parole aux femmes dans les médias pour faire connaître leurs idéaux.

"Les journalistes, en tant que professionnels des médias, doivent approcher les femmes qui ont des compétences, les encourager à parler car, ce qu'elles vont dire, peut constituer un plus pour le développement du pays. Méconnaître le point de vue d'une femme, ignorer son apport, c'est étouffer l'épanouissement de la société. Considérer la femme, c'est promouvoir le développement harmonieux de toute la société", a indiqué R. Masala.

Par ailleurs, il sied de noter que plusieurs panels ont été animés par des femmes leaders congolaises qui ont abordé différents thèmes notamment, la participation des femmes à la vie politique en RDC, développé par Marie-José Ifoku. Catherine Ondimba, experte à ONUFEMME et maître Adine Omokoko, du cadre de concertation de la femme congolaise (CAFCO) ont toutes deux présenté les différents dispositifs juridiques qui soutiennent la promotion du leadership féminin tant au niveau national, africain que sur le plan international.

Marie-José Ifoku, qui a partagé son expérience politique, a insisté sur le courage dont doit se revêtir la femme leader politique, qui doit se battre à chaque instant car le monde politique congolais est un milieu de bataille musclée et ce n'est pas facile pour elle.

Sans surprises, des professionnels des médias ont également partagé leurs expériences en rapport avec la promotion des femmes leaders dans les médias. C'est le cas de Chantal Kanyimbo, rapporteur au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication (CSAC). Cette dernière a d'abord expliqué aux participants le fonctionnement de cette structure, avant de parler de son expérience professionnelle et de ses relations de travail avec ses collègues hommes.

Pour l'UCOFEM et ses partenaires, l'idéal serait de susciter encore plus des femmes à occuper les postes de décision. Car, selon cette structure de promotion de la femme, la participation de la femme congolaise dans la sphère de prise de décision a énormément évolué, surtout avec la nomination récente de la gouverneure de la Banque centrale du Congo et d'une femme Vice-première ministre (Ndlr : Eve Bazaiba) au gouvernement Sama Lukonde.