Congo-Kinshasa: Elections 2023/Martin Fayulu - "le 23 janvier 2024, il nous faut un nouveau président "

A deux ans des prochaines élections en RDC, le président national du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement (ECiDé) met en garde le camp de Félix Tshisekedi contre toute tentative de dépasser le délai constitutionnel. Il l'a fait savoir le week-end dernier dans une interview accordée aux confrères de la radio Top Congo, à Kinshasa. Pour lui, aucun glissement ne serait toléré et qu'au mois de janvier 2024, un nouveau président de la République doit prendre ses fonctions.

Rappelant les dispositions de l'article 73 de la Constitution, qui stipulent que "le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante quatre-vingt-dix jours avant l'expiration du mandat du président en exercice", Martin Fayulu ne compte pas reculer devant de toutes tentatives d'un possible dérapage.

"Ils sont en train de nous retarder pour qu'à la fin, ils disent qu'on a pas le temps, on doit dépasser le délai, mais le délai on peut pas le dépasser parce que c'est constitutionnel. L'article 73 de la constitution dit que le scrutin présidentiel est convoqué par la CENI 90 jours avant la fin du mandat. On ne peut pas aller au-delà du 23 octobre 2023, parce que le 23 janvier 2024, il nous faut un nouveau président ", a-t-il prévenu.

En outre, il rejette la réforme unilatérale, qui a conduit à la promulgation de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Selon lui, la centrale électorale doit être dirigée par des gens qui veulent des élections libres, crédibles, apaisées et transparentes.

" Aujourd'hui, vous prenez un monsieur même si c'est un évêque, vous le mettez président du bureau et vous connaissez les prérogatives du président de la CENI aujourd'hui, il n'a pas beaucoup de choses à faire, il n'a pas un mot à dire, il est simplement un porte-parole. C'est le vice-président (c'était Basengezi), qui était le patron de la CENI, Nangaa gardait l'argent qu'il distribuait par-ci par-là et ce n'était pas grand-chose. Et aujourd'hui, ils ont divisé cette fonction de vice-président en deux, ils se les donnent. Qu'est-ce que ce monsieur, cette dame qui sera président va faire ? Nous nous disons : enlever la politique, mettez les gens qui veulent que nous puissions aller aux élections libres, crédibles, apaisées et transparentes ", a expliqué Martin Fayulu.