Congo-Kinshasa: Ambongo et toute la nation rendent hommage /Cardinal Laurent Monsengwo - Un grand choc, une grosse perte !

Plus jamais, la voix limpide, stridente et autoritaire du Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya ne se fera plus entendre. L'Eternel Tout-Puissant en a décidé ainsi. Depuis ce dimanche 11 juillet 2021, en effet, il a tiré sa révérence à Versailles en France.

Fridolin Ambongo, son Successeur, en a donné toute la mesure de la perte endurée et de la douleur ressentie, en lançant un vibrant appel à l'intensification des prières pour le repos éternel de son âme. Il a également promis de fixer l'opinion sur le programme des funérailles, dès que les dispositions pratiques du rapatriement de sa dépouille mortelle, auront été prises.

Dans un communiqué, M. l'Abbé Georges NJILA J., le Chancelier de l'Archevêché de Kinshasa, celui-là qui était le premier à annoncer son état inquiétant, a, cette fois-ci, coupé l'herbe sous les pieds de tous les spéculateurs.

C'est donc à Versailles, loin de la terre de ses ancêtres, en plein Paris de l'autres côté de l'Hexagone, que la mort Laurent Monsengwo Pasinya a été confirmée hier, dimanche 11 juillet 2021.

A 81 ans, l'illustre disparu aura été de toutes les histoires glorieuses de l'église catholique mais aussi, de l'avènement de la démocratie congolaise.

Durant des années, il aura été, à la fois, au four et moulin. Tantôt, comme Homme de Dieu. Tantôt, comme un Conseiller spirituel de tous ceux qui, de loin ou de près, avaient besoin de ses conseils et prières.

A une certaine époque, s'il faut remonter dans l'histoire de ce pays, vers des années 1990, il joua un rôle de première force lors de la tenue de la Conférence Nationale Souveraine dont il assumant, avec maestria, la présidence jusqu'à sa mutation en Haut Conseil de la République, Parlement de Transition, peu avant la chute du régime du Maréchal Mobutu et l'avènement de Mzee Laurent-Désiré Kabila.

A Rome, dans le cercle feutré du Saint siège, du temps du Pape Benoît XVI, Laurent Monsengwo, un congolais né sur les terres bénies du Grand Bandundu, fut, lui aussi, grand parmi les grands Cardinaux du monde.

D'où, l'unanimité qui se dessine autour de son décès, pour lui rendre des hommages à la hauteur de son investissement et de ses nombreux sacrifices.