Madagascar: Conjoncture - « Energie » le grand négligé des secteurs

Les enjeux économiques et sociaux du développement énergétique ne sont pas des moindres. Cependant, la politique générale du secteur reste encore floue.

L'énergie a été la grande oubliée du rapport sur la politique générale de l'État, présenté par le gouvernement devant le Parlement. Le Premier ministre a fait le tour des avancées dans la gouvernance en général, en passant par la lutte contre l'insécurité et la situation des secteurs économiques. Le secteur minier a été rapporté de même que les « zava -bi ta » dans le Développement rural, le Tourisme et au sein du ministère de l'Environnement et du développement durable.

Le secteur industriel a eu droit à des explications sur les One District One Factory (ODOF) qui seront prochainement installés dans trente districts. Mais justement, l'énergie avec laquelle ces ODOF vont travailler n'a pas été précisée. Il n'y eut pas de précisions sur les avancées en matière énergétique, du moins, lors de la rencontre du gouvernement avec les parlementaires de la semaine dernière.

Il a été seulement rapporté que des centrales photovoltaïques ont été installées dans onze régions, et 99 districts ont bénéficié d'éclairages publics. « Le cas de la Jirama avec le basculement vers le tarif Optima et la péréquation tarifaire sont essentiellement communiqués à la presse, mais le secteur « Énergie » n'est pas uniquement le règlement des problématiques de la Jirama » a livré un sénateur qui a fait la remarque de cette « négligence » du secteur Énergie.

Orphelin

Nombreux ont d'ailleurs fait la remarque sur l'éclipse du ministre de l'Énergie et des hydrocarbures, Christian Ramarolahy, depuis des mois. À l'ouverture de la session parlementaire, il y a deux mois, le ministre a dépêché son directeur général de l'Énergie et du directeur général de la Jirama pour répondre aux questions des élus.

Depuis sa nomination au poste le 29 janvier 2020, le ministre Ramarolahy s'est fait rare dans la presse. Une esquive aux questions fâcheuses ou est-ce en rapport au poste qu'on lui a attribué après un an à la tête du ministère des Postes, des télécommunications et du développement numérique? Quels sont alors les indicateurs de développemen t rendus publics concernant le secteur Energie jusqu'ici? Le projet Sahofika a officieusement plié bagage sentant qu'aucune suite ne lui serait donnée malgré la longue période de confinement.

Celui de Volobe dépend également de la « réussite » de Sahofika. Une source a confié que l'État malgache tergiverserait à propos du prix du kilowattheure par rapport au coût des 1600Gwh qu'il doit payer, de jour comme de nui t avec ces grands projets hydro-électriques, alors que la consommation annuelle oscille dans les 490Gwh. Aussi, la signature des contrats ne s'est-elle pas faite depuis 2018.

Pour l'électricité rurale, on apprend l'installation des centrales hybrides à Belalanda, Toliara II, dans six localités d'Androy et des projets en gestation dans la région Menabe. Le montant alloué au développement énergétique dans la LFI suffirait-il à accompagner les ODOF, l'émergence du Sud, l'électrification rurale, le développement de l'énergie solaire et éolienne? La Jirama, elle, a obtenu 382 milliards d'ariary de subventions... .