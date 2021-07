Madagascar: Administration - Les communicants de l'Etat accordent leurs violons

Synergie et coordination. Tels ont été les mots d'ordre de la réunion qui s'est tenue, hier, au sein de l'immeuble de la Francophonie, à Ambohitsorohitra.

Quelques semaines après sa prise de fonction, Soatiana Rajoelisoa, directrice de la communication et des relations publiques à la présidence de la République, a convié à une réunion les responsables de la communication de la Primature et de tous les départements ministériels. Les échanges ont eu pour but d'accorder leurs violons.

Le constat qui découle des différentes prises de parole, hier, à Ambohitsorohitra, est qu'il y a un manque de synergie dans la communication faite par les institutions et départements au sein de l'Exécutif. Il y a, également, peu de partage d'information. Le manque de visibilité des actions étatiques, à tous les niveaux, dans la concrétisation des engagements présidentiels a, aussi, été souligné.

«Notre mission est de faire connaître et défendre la politique étatique. Nous sommes les membres d'une même équipe, il devrait donc y avoir une synergie d'action. Le partage et les remontées d'information doivent être fluides», déclare Fetraniaina Rakotondrasoava, directeur général de la communication auprès du ministère de la Communication et de la culture. Une stratégie sur la manière de parvenir à une communication coordonnée entre les institutions et départements ministériels a donc été définie, hier.