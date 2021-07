Ile Maurice: Covid-19 dans les établissements scolaires - «Bizin pa zwe ek lavi dimounn.»

Une semaine après la rentrée, plusieurs écoles et collèges ont dû fermer leurs portes, avec la détection de cas de Covid-19. Il y aurait aussi des cas suspects dans d'autres établissements et la liste risque encore de s'allonger.

Cette situation met en lumière la nécessité pour tous, dont le ministère de l'Éducation et les parents, d'agir en conséquence. Si tout le monde attend la réaction de la ministre de tutelle, le ministère dit faire le maximum pour assurer la protection des enfants et la continuité de leur apprentissage, en évitant la fermeture de toutes les écoles. «Nous suivons le protocole établi par le High Level Committee et le ministère de la Santé.» Tel est le protocole suivi. «Dès que nous sommes informés d'un cas positif, nous alertons le ministère de la Santé ; l'enfant est conduit dans la salle d'isolement de l'école, les autres élèves rentrent chez eux, on procède à la désinfection de l'école et on demande ensuite aux élèves de revenir, sauf ceux ayant été en contact direct avec le cas positif.»

En tout cas, la colère gronde parmi les parents, profs et élèves, qui se plaignent du manque de communication de l'Education. Sooryadanand Meetooa, président de l'Education Officers' Union, explique que la situation devient de plus en plus inquiétante avec la détection de cas dans les écoles chaque jour et il estime qu'il vaudrait mieux fermer les établissements pour deux semaines. «S'il ne restait que deux mois avant les examens, j'aurais forcément tenu un autre discours. Là nous avons largement le temps pour fermer les écoles pendant deux semaines en attendant que la situation se stabilise.»

Il précise néanmoins qu'il relève aussi de la responsabilité des parents d'agir en fonction de la situation, car c'est la santé de leurs enfants avant tout. «Je connais beaucoup de parents qui n'envoient pas leurs enfants à l'école car ils ont à cœur la santé de ces derniers. Bizin pa zwé ek lavi dimounn», explique-t-il.

Hier, la D. Basant Rai Government School de La Rosa, notamment, a fermé après la détection d'un cas parmi ses élèves. Mais aussi des collèges privés, dont Lorette de Quatre-Bornes (LCQB), Lorette de Port-Louis (LCPL), Hindu Girls et Mauritius College (départements filles et garçons), entre autres. «C'est une élève de Grade 7 qui a été testée positive. Les parents ont été informés à travers nos plateformes dimanche que nous n'allions pas ouvrir aujourd'hui (NdlR, lundi 12 juillet)», explique Jean Daniel Sungaren, manager du LCQB. Au LCPL, un enseignant a été testé positif. Les élèves ont été priés de rentrer chez eux et il n'y aura pas classe aujourd'hui, en ce mardi 13 juillet.

Alors que de l'autre côté, après avoir été contraints de fermer à la fin de la semaine dernière, plusieurs écoles primaires et secondaires rouvrent aujourd'hui. Il s'agit de : The Vale Government School, Camp- Diable Government School, qui n'accueille pas pour le moment les élèves des Grades 2 et 5, Swami Sivananda Government School, Simadree Virahswamy SSS, GMD Atchia, St-Aubin SSS et Sir Leckraz Teelock SSS. Morcellement Raffray Government School avait, elle, rouvert vendredi.

D'autres écoles, dont Jean Lebrun Government School, H. Ramnarain Government School, Vallée-Des-Prêtres Government School et les Special Education Needs Schools, Islamic Cultural for Disabled Children et Century SEN School ainsi que les écoles pré-primaires, qui se trouvent en zone rouge, restent fermées jusqu'à nouvel ordre. Le centre MITD de Surinam est également fermé après un cas positif.