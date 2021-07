Congo-Brazzaville: Musique - 9ème Melting Crew de Fontenay-sous-Bois de l'ère post-Covid

Dans la vague de reprise des festivités post-Covid, la 9e édition du Melting Crew Award, initialement prévue le 5 avril dernier, s'est finalement tenue, au prix de quelques consignes sanitaires, dans la salle Jacques Brel à Fontenay-sous-Bois, en Ile de France

Dimanche 4 juillet, c'est à huis clos que l'association Kimia and co a organisé ce qui devait être un événement grandiose qui promeut la culture dans sa dimension afro-urbaine à travers un programme riche et varié et ouvert à tous les publics.

À cette édition, les jeunes et moins jeunes ont pu faire la fête en sécurité et assister à la remise des " Awards " dans trois catégories. Il s'agit du meilleur générique attribué à Nathan Tsb ; de la meilleure révélation à Beka et du meilleur clip à ID Pizzle.

L'artiste gospel Mercisse Eonga Performances Live a assuré un show de qualité, enflammant dans la foulée toute la scène.

Dans un contexte particulier, les organisateurs ont pu réaliser la prouesse de permettre à nouveau aux jeunes de se rassembler et d'exprimer sur scène leurs talents issus de leur double culture, en particulier concernant leur musique.

La garantie du maintien du Melting Crew Award est l'occasion de continuer à promouvoir ces jeunes talents, estiment les organisateurs.

De ce fait, ils adressent leurs remerciements à Belange pour la réalisation audiovisuelle, à JK Lighting pour ses prestations aux lumières et à Rockazz Music pour sa captation du son.

Marine & Véronique

Pôle presse Melting Crew Awards

e-mail : kimiaandpresse@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/MeltingCrew/