Congo-Kinshasa: Affaire carte de VISA - Réflexion d'un observateur lucide

Depuis quelques mois, le contrôle tous Azimuts initié parL'Inspection Générale des Finances dans certains ministères et autres services publics ne cesse de défrayer la chronique.

C'est ainsi qu'on apprend qu'un groupe des compatriotes profitant de leur statut de mandataire public se sont fait octroyer des cartes de crédits Visa au moyen desquels ils effectuent des retraits des fonds dans les banques commerciales et autres institutions financières tant au pays qu'à l'étranger.

L'IGF voit dans ces retraits des pratiques illégales sur le Trésor Public et il dénonce des détournements de deniers publics par une poigné des congolais indélicats.

L'utilisation des cartes de crédits Visa par des personnes n'ayant pas qualité semble donc causer un sérieux préjudice au Trésor Public.

Au fond, où se situe alors le scandale, s'il y en a un ?

On pense que le scandale n'est pas vraiment dans l'acquisition et l'utilisation des cartes Visa comme tel. Car, on sait bien que l'accès à ces cartes reste ouvert à tout le monde et que des millions d'hommes et des femmes, de part le monde, ont pu acquérir facilement ce précieux titre qui se présente sous des formes variées. La seule condition exigée est celle de posséder un compte bancaire individuel par lequel devrait se dénouer les opérations de remboursement.

Au reste, on peut bien penser au Trésor Public, qui détiendrait lui-même aussi ces fameuses cartes pour des raisons quelconques d'ordre pratique.

Le scandale consiste, par contre, dans le fait que d'importantes sommes d'argent étaient puisées dans les réserves de change logées dans le compte RME (Résident Monnaie Etrangère) du Trésor Public sans que l'on puisse savoir si elles seraient remboursées un jour, par qui et comment ?

En effet, les retraits mentionnés suscitent tant des questions. Par exemple, dans le cas des cartes Visa, combien d'acteurs sont-ils concernés ? Et quelle est la responsabilité de chacun ? Comment fonctionne finalement le compte RME du Trésor Public ? La société Visa n'est- elle pas débitrice de ce dernier ?

Enfin, puisque l'usage des CV par les particuliers non-attitrés de même que les retraits d'argent, par eux, sur le compte RME sont considérés comme des pratiques illégales, pourrait-on alors connaitre l'ampleur du préjudice causé au trésor public. Il s'agit du total des sommes décaissées irrégulièrement depuis que ces pratiques avaient commencé ... .

Sans parler des aspects purement techniques qu'elles comportent, ces questions ont des sérieuses implications pour le fonctionnement aussi bien de l'Etat que de l'économie du pays dans son ensemble. Car, en effet, il y va de la gestion d'une ressource rare et capitale. Pour bien comprendre cela, on peut se référer à au moins deux textes fondamentaux, à savoir la Règlementation du Change et le Budget des Devises étrangères.

Dans le cadre du premier texte, on sait que des sociétés bien répertoriées ont reçu de la BCC l'autorisation d'ouvrir, pour leurs besoins d'importation, des comptes RME auprès de leurs banquiers. Ces comptes règlementent à la fois des opérations de commerce extérieur et celles d'invisibles telles que les transferts des rémunérations et des charges sociales y afférentes. Il faut bien le souligner, la BCC ne signe pas des conventions avec des particuliers en matière de change.

Quant au budget des devises, il est une sorte de plan de trésorerie comprenant des prévisions des recettes et des dépenses au cours d'une période.

C'est en quelque sorte une boussole pour une gestion rationnelle des réserves de change.

Dans le cas du pays, les recettes ne couvrent que quelques 4 à 6 semaines d'importation alors qu'il faudrait 3 à 6 mois de couverture de ces dernières pour que soit assurée le fonctionnement normal de l'activité économique.

Les recettes en devises étrangères sont donc généralement insuffisantes, ce qui oblige en conséquence à soumettre les dépenses à un schéma de paiement qui se veut rigoureux.

Ainsi, le moindre retrait sans motif valable en dehors de ce schéma, s'apparente à des libéralités qui frisent le laxisme. Dans ce cas, on tombe ainsi dans la dilapidation des deniers publics, ce qui est préjudiciable au Trésor Public, donc à l'économie du pays.

En définitive, il est donc question, ici, de l'importance et de l'attention qu'il faut accorder à la gestion de nos réserves de change. Ces dernières constituent une ressource capitale et indispensable que l'on devrait par principe utiliser avec parcimonie. Son absence comporterait des conséquences aussi nombreuses que fâcheuses. Dans l'immédiat, elle provoquerait, l'asphyxie de l'activité' économique par manque d'importations vitales, sans mentionner les autres répercussions néfastes sur les plans social, voir même politique... ..

À la longue, cette absence compromettant irrémédiablement le développement économique...

La dilapidation de deniers publics n'est rien d'autre que l'amorce d'une action lente de sape de notre édifice socio-économique. A moins d'être profondément cynique et dépourvu de tout scrupule, qui veut prendre cette lourde responsabilité ?...

T.tshemal