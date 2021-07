Afrique Centrale: Pour le rayonnement et le développement grâce aux forêts - Eve Bazaiba promet son accompagnement à la COMIFAC

La Vice-Premier Ministre, Ministre de l'environnement et développement durable, Eve Bazaiba a effectué une visite officielle samedi 10 juin 2021 au siège nationale de la coordination nationale de la Commission des forêts d'Afrique centrale en RDC, Comifac en sigle, situé au n°4 de l'avenue Pumbu, dans la commune de la Gombe.

A son arrivée, la VPM/ministre de l'environnement et développement durable a été accueillie par le Coordonnateur national, Luc Atundu et toute son équipe. Ces derniers l'ont conduit à la visite des locaux de la Comifac avant de regagner la tribune.

Le coordonnateur national de la Comifac, Luc Atundu, dans son mot de circonstance a rappelé les objectifs de la Comifac dans toute sa globalité et son mode de fonctionnement. Il a rappelé à cette circonstance exceptionnelle que la Comifac est une organisation planétaire politique et technique née de la volonté des chefs d'Etat d'Afrique centrale exhumée à travers la déclaration de Yaoundé de 17 mars 1999, avec comme objectif principal la gestion durable de la biodiversité et des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale.

Cette déclaration, a expliqué Luc Atundu, a été ensuite entérinée par la résolution 54/214 de l'Assemblée générale des nations unies en son 54ème séance plénière le 22 décembre 1999. Le traité instituant la Comifac a été adopté et signé le 5 février 2005 par les 10 chefs d'Etat de la sous-région lors du deuxième sommet des chefs d'Etat tenu à Brazzaville en République du Congo.

Sur le plan de l'architecture et politique institutionnelle, la Comifac est constituée des organes suivants : le sommet des Chefs d'Etat, organe suprême et d'orientation ; le conseil des ministres, organe de décision composé des ministres des pays ayant en charge l'environnement, la forêt et la biodiversité ; le secrétariat exécutif, de la mise en œuvre du plan de la convergence, l'organe d'exécution et les coordinations nationales.

Les coordinations nationales étant donc le 4ème organe, elles sont instituées lors de la 4ème session ordinaire des conseils des ministres tenu en 2006 à Malabo en Guinée Equatoriale. Les coordinations nationales sont dotées d'une lettre de mission de la bonne mise en œuvre du plan de convergence.

En ce qui concerne la coordination nationale de la RDC créée en 2008, il y a lieu de noter que le cadre du travail est mis à disposition par le gouvernement de la République démocratique du Congo qui prend en charge de manière progressive la rémunération des fonctionnaires.

Il faut noter aussi que sur le plan structurel, la Comifac de la RDC dispose de 4 directions en l'occurrence, un directeur de cabinet, un directeur technique, une directrice financière et un directeur administratif. Ainsi, le personnel de la Comifac de la RDC est composée actuellement de compte 40 agents et cadre dans son ensemble, c'est-à-dire, cadre et agent.

Les dossiers urgents

Sur le chapitre de dossier saillant, Luc Atundu a rappelé à la VPM/Ministre de l'environnement et développement durable les urgences suivantes: l'organisation du 3ème sommet des chefs d'Etat de la Comifac, qui constitue le premier dossier. Ceci dispose principalement les objectifs ci-après : maintenir le leadership politique de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo , pour qui, réunir ses pairs de la sous-région, serait une occasion idéale de consolider les positions communes sur la gestion concertée des forêts; la question sécuritaire liée à l'occupation transfrontalière des arbres protégés par les groupes armées, d'impulser une nouvelle dynamique politique et diplomatique, enfin la mise à jour de dispositions du traité instituant la Comifac à l'égard des multiples réformes structurelles ainsi que de l'évolution de l'instrument juridique de la comifac.

Le 2ème dossier concerne le paiement de la cotisation des arriérés de la RDC à la Comifac pour plus de 10 ans, dont l'état de contribution s'élève à ce jour à 780.000 USD.

Le 3ème dossier, est axé sur la visite du secrétaire exécutif de la Comifac en RDC, qui attend la confirmation de la VPM/Ministre de l'environnement et développement durable pour venir présenter ses vives félicitations et les points saillants de la collaboration entre la RDC et le secrétariat exécutif de la Comifac.

Le 4ème dossier consiste à la présentation de l'accord de siège au cours d'une cérémonie officielle lors de la visite à Kinshasa du secrétaire exécutif de la Comifac.

A titre de rappel, l'accord de siège entre la RDC et la Comifac, a été signé le 5 janvier 2021 et publié dans le journal officiel le 2 juillet 2021 dans le numéro spécial de la 62ème année.

Prenant la parole, la VPM/Ministre de l'environnement et développement durable, Madame Eve Bazaiba, a exprimé sa satisfaction pour l'accueil chaleureux lui réservé par la Comifac. Elle a promis de répondre à la juste valeur à tous les problèmes posés par la coordination nationale de la Comifac.

Si la RDC n'est pas listée par rapport à une quelconque puissance militaire, a-t-elle soutenue, du moins, techniquement et scientifiquement, elle a une position élevée sur le plan des enjeux environnementaux. La RDC est au centre de discussion du monde. Aucun Etat compte tenu des enjeux climatiques et environnementaux ne peut se permettre de sous-estimer la RDC.

Pour ce faire, elle a invité toutes les agences de se positionner dans le sens de hisser de plus en plus la RDC à un niveau qui mérite sa dimension.

Aujourd'hui, affirme Eve Bazaiba, la Comifac RDC est en bonne position, en bonne ligne au niveau de la sous-région à devoir confirmer cette position. Et donc, il est possible de quitter le stade de lamentations, de la dépendance, et le statut de pays pauvres très endettés, car les richesses environnementales peuvent permettre la RDC à atteindre les objectifs de développement durable notamment, la lutte contre la pauvreté, la faim, l'accès aux soins de santé, l'éducation, l'autonomisation de la femme, la gestion rationnelle des ressources ambiantes jusqu'au 17ème objectif.

"... Le ministère de l'environnement va rayonner au niveau de l'Afrique centrale grâce à la Comifac, grâce aux actions du coordonnateur. Pour ce faire, j'ai confirmé l'invitation et la venue du secrétaire exécutif ; je suis impliquée totalement à finalement obtenir ici en République démocratique du Congo la tenue de la 3ème conférence des chefs d'Etat d'Afrique centrale... ", a rassuré Mme Bazaïba. Bien plus, elle a affirmé son accompagnement et sa signature à tout ce qui a comme projet et activité au niveau de la Comifac/RDC.