Congo-Kinshasa: Réduction de la pauvreté de masse - Christian Mwando Nsimba salue les efforts de Félix Tshisekedi et appelle au soutien des partenaires techniques et financiers

La journée Mondiale de la Population célébrée le 11 juillet de chaque année, était l'occasion propice pour le Ministre d'Etat, Ministre du Plan, Christian Mwando Nsimba, de donner un peu plus de lumière sur la situation que traverse actuellement la République Démocratique du Congo en matière de population.

Son Excellence Christian Mwando Nsimba, qui, dans un message à la Nation du 11 juillet dernier à l'occasion de la 34ème édition de la JMP, relève des défis énormes auxquels le pays est depuis toujours confronté notamment, la fécondité au niveau national avec un taux de 6,2 enfants par femmes, la précocité de cette fécondité au niveau des adolescents, une mortalité maternelle toujours très élevée, la prédominance des violences sexuelles et basées sur le genre et tant d'autres, salue la volonté manifeste du Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'éradiquer tous ces phénomènes désastreux en mettant à l'œuvre plusieurs réformes dont la gratuité de l'enseignement, et le lancement de l'opération tolérance zéro contre la violence sexuelle.

Aussi, à cette même occasion, le grand travail qu'abattent le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) ainsi que tous les autres partenaires techniques et financiers, n'a pas été oublié. Pour finir, le Ministre d'Etat, Ministre du Plan, Christian Mwando Nsimba, très optimiste au renversement de la vapeur en faveur des congolais, exhorte le Gouvernement de la République dirigé par le Premier Ministre Sama Lukonde ainsi que toutes les parties prenantes à cette problématique de population, à s'engager efficacement pour la protection et le respect des droits de chaque citoyen pour atteindre les différents objectifs du développement durable à l'horizon 2030.

«Cette Journée Mondiale de la Population est aussi l'occasion pour nous d'exprimer à tous les Partenaires Techniques et Financiers et plus particulièrement au Fonds des Nations Unies pour la Population, notre gratitude pour l'appui constant dans la prise en compte des besoins des femmes et des jeunes.

Pour atteindre les Objectifs de Développement Durable à l'Horizon 2030, il est indispensable de renforcer notre engagement collectif pour la protection et le respect des droits pour tous, conformément à notre législation et réaliser ensemble le Programme d'Action de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement », souligne le Ministre Christian Mwando, avant de boucler la boucle avec une proposition à conviction. « Je sais que nous pouvons y arriver et nous devons y arriver », a-t-il indiqué.