Congo-Kinshasa: Après le dépôt de la proposition de loi - Noël Tshiani lance un appel au calme

Les réactions qui ont accompagné la démarche de Nsingi Pululu de déposer sur la table du Speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mboso N'kodia Mpwanga, jeudi 8 juillet dernier, la proposition de loi modifiant et complétant la loi n°04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, ne valaient pas la peine, selon Noël Tshiani Muadiamvita, initiateur de cette loi.

Pourquoi ? Parce que la congolité à laquelle d'aucuns ont fait et continuent à faire allusion, n'est pas inscrite dans l'esprit de cette proposition de loi. Noël Tshiani, qui s'est confié au quotidien La Prospérité le week-end dernier, a indiqué que cette initiative n'a pas un autre objectif que celui de verrouiller l'accès à la Présidence de la République et aux fonctions de souveraineté nationale de la République Démocratique du Congo.

Selon l'esprit de cette proposition de loi initiée, la modification de l'article 10 de la Constitution du pays revêt d'un caractère urgent en vue de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise car, a argumenté l'auteur, plus de 10 milles congolais d'origine perdent leur nationalité congolaise par le fait d'acquérir une autre nationalité pour des raisons parfois incontournables.

«En effet, chaque année, près de 10.000 personnes d'origine congolaise perdent leur nationalité congolaise parce qu'elles ont acquis une autre nationalité. D'une part, il importe d'adopter les traditions d'irrévocabilité de la nationalité congolaise en prévoyant les dispositions qui évitent l'exclusion automatique des congolais qui ne souhaitent pas réellement ou qui n'ont pas conscience d'en perdre et, d'autre part, pour des raisons de souveraineté nationale et de loyauté envers la patrie, certaines dispositions doivent être revues s'agissant de l'exercice de certaines hautes fonctions», soutient Noël Tshiani, dans sa proposition de loi qui n'attend que son inscription au calendrier des travaux de l'Assemblée nationale avant son examen. «Ainsi, la présente proposition a pour objet l'insertion du principe d'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine, parce que nous sommes nés congolais, nous vivons congolais et nous mourons congolais et nous serons enterrés congolais ; le verrouillage de l'exercice de plus hautes fonctions qu'aux seuls congolais nés de père et de mère», renseigne l'initiateur de cette proposition de loi.