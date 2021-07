Madagascar: Ambanja - Le cyclo-pousse, une source de revenus et d'insécurité

Ce genre de transport urbain fait partie du paysage d'Ambanja. Très avantageux dans de nombreux domaines, il ne garantit pas pourtant la sécurité des passagers.

Moyen de transport qui remplace avantageusement les taxis traditionnels ou les bus, le cyclo-pouse remplace avantageusement les taxis traditionnels ou les bus. Respectueux de l'environnement et différent des autres modes de transpor t polluants et bruyants, le cyclo-pousse a tout pour plaire.

Depuis son apparition en 2008, apprécié par tous les habitants de Sambirano, ce petit véhicule tricyle, comme le rickshaw, à propulsion humaine, est destiné au transport de personnes et de marchandises. Dans sa version non motorisée, le conducteur est installé à l'avant sur une bicyclette, dont les haubans et la roue arrière sont remplacés par un châssis avec une paire de roues latérales. Il pilote l'engin avec le guidon et dispose éventuellement de manette de frein fabriquée manuellement à partir d'un fer long. Il fournit également l'énergie motrice en agissant sur les pédales, sans changement de vitesses . Une chaîne assure la transmission entre le pédalier et l'axe des roues arrière sur le même principe que pour un vélo. L'arrière reprend la conception d'un pousse-pousse, avec une banquette de deux places posée sur le châssis. Cette partie est couverte d'une Le marché de Tsaramandroso toujours inondé de cyclos. capote ou d'un toit rigide pour protéger les passagers des intempéries.

Petit à petit, le cyclo-pousse subit plusieurs améliorations, comme l'adjonction d'une capote contre la pluie, le changement de roues métalliques en roues gonflables pour amortir les chocs.

Au début, seuls quatre quatre véhicules sont apparus à Ambanja, commandés un certain Martin à Toamasina, mais depuis quelques années, leur nombre n'a cessé d'augmenter . Ce qui a entraîné une situation anarchique que la commune urbaine a du mal à gérer. On en dénombre maintenant environ mille cinq cents pousse-bicyclettes qui, en se déployant dans un large périmètre urbain, augmentent l'accessibilité des usagers à un espace beaucoup plus important qui va au-delà de la ville . On les trouve facilement partout dans chaque quartier car plusieurs aires de stationnement existent. Sans conteste, Ambanja est la ville reine de ce moyen de transport de Diana, et d'ailleurs elle est la seule ville des cinq districts de la région à l'utiliser. Le cyclo-pousse emprunte toutes les voies autorisées aux vélos et permet de chercher le client devant sa porte de leur maison pour les déposer à l'endroit exact où il veut aller.

Des chassis sont déjà mis en vente dans des magasins locaux pour 800 000 ariary et des ateliers artisanaux de ferronnerie et de capitonnage locaux fabriquent les cerceaux et accessoires. Des opérateurs possèdent jusqu'à trente cyclos.

"Depuis cette époque, le cyclo-pousse est aussi le préféré des populations de Sambirano au détriment du taxi-bajaj qui a dû arrêter son activité faute de rentabilité", affirme le maire de la ville ,Elysée Andriamampionona.

L'insécurité augmente

Le cyclo-pousse génère des problèmes dans la ville. Le surcroît de leur nombre et le manque de professionnalisme de certains conducteurs perturbent la circulation urbaine. Cette augmentation menace l'avenir du métier car le gain d'argent ne cesse de diminuer au fur et à mesure que le temps avance.

Certes, le phénomène de migration interne contribue au boom du cyclo-pousse, mais, selon les explications de la gendarmerie, cette affluence de migrants internes entrainent l'insécurité dans la ville. Car leur avenir est assombri par la faible opportunité d'emploi et des conditions de vie très difficiles. C'est pour cette raison que la capitale du cacao a été, ces derniers temps, le théâtre d'actes de banditisme. En outre, certains pédaleurs clandestins sont de mèche avec des bandits et emmènent le client dans une rue déserte, soi-disant un raccourci, pour le détrousser Enfin, les cyclos-pousse n'existeraient pas dans la ville sans la présence des propriétaires qui ne cessent d'augmenter. Entre le patron et l'employé, il y a le paiement de la location journalières de 5 000Ariary.

Un métier créateur d'emplois

Actuellement, le travail de pédaleurs de cyclo-pousse se présente comme une solution facile pour survivre et faire vivre sa famille. En effet, la présence du cyclo-pousse à Ambanja attire des conducteurs de cyclo-pousse de provenances diverses et lointaines. Selon la statistique fournie par la commune urbaine, seuls 2% des pédaleurs sont des originaires de ce district. Les plus nombreux à faire de métier viennent du Sud ou du Sud-est de la Grande Ile car il procure à ces hommes à majorité issus de milieux paysans, une autre source de revenu: le métier de conducteur de cyclo-pousse gagne du terrain car il n'exige pas de diplôme. Selon leurs explications, différentes raisons les ont poussés à le pratiquer. Mais, la principale cause est le chômage. Presque 90% des cyclo-pousseurs enquêtés l'ont affirmé. « Depuis 2009, je me suis orienté vers ce métier pour avoir du travail car le chômage a ravagé la situation économique de notre région », explique Lefaly.