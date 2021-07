Egypte: Le pays autorise à 74 nationalités d'obtenir un e-visa touristique

74 nationalités au total ont été autorisées à obtenir un e-visa touristique - après l'ajout de 28 autres à celles bénéficiant déjà de cet avantage - une démarche qui s'inscrit dans les efforts déployés par l'Etat égyptien pour booster le tourisme étranger, a indiqué le ministère du tourisme et des antiquités.

Ce système a été actualisé, un an après la reprise du trafic touristique étranger, soit le 1er juillet 2020, et encouragera les touristes de toutes les nationalités à visiter l'Egypte, a fait savoir Ghada Chalabi, vice-ministre du tourisme et des antiquités chargée du tourisme.

Le site dédié à l'obtention de l'e-visa est en 8 langues et offre la possibilité d'en payer le prix en ligne, qui est de 25 dollars US pour un seul voyage et de 60 dollars USD pour des voyages multiples, a fait savoir Mme Chalabi.

Ce site, "https://www.visa2egypt.gov.eg", qui délivre le visa en l'espace de 7 jours maximum et répond aux questions des touristes, impactera positivement les arrivées de touristes internationaux en Egypte, a-t-elle dit.