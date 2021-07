Madagascar: Football / Telma Coupe de Madagascar - Fosa Juniors et JET Kintana forfaits !

JET Kintana a tout perdu cette année, malgré la présence des joueurs de talent tels Doddy et Tsito

Le premier verdict des 16èmes de finale de la Telma Coupe de Madagascar est pour le moins étrange voire inattendu. Aux dernières nouvelles en effet, deux supposés grands clubs n'ont pas donné signe de vie alors que le calendrier est sorti.

Il s'agit de Fosa Juniors dont on ignore la véritable raison de ce forfait mais on subodore que le club voyait d'un très mauvais œil le fait d'être déplacé à Ambanja pour y rencontrer l'ASE Diégo pour mercredi.

Difficultés financières. La même raison pourrait être, le conditionnel est de rigueur, à l'origine de ce désistement de JET Kintana qui devait aller à Ambatomainty pour son match contre l'AS Fanalamanga.

Du coup, on évoque des difficultés financières pour ces deux grands clubs qui auraient pu ravir cette coupe sans que personne ne trouve rien à dire tant ils ont le potentiel pour réussir. Enfin on le pense, car si déjà ils ont du mal à honorer des déplacements en interne, on ne sait pas comment ils feraient pour aller disputer la Coupe d'Afrique.

Comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, les participants à cette Telma Coupe de Madagascar se réjouissent déjà d'avoir des adversaires en moins.

Et quand le chat est parti, les souris dansent, notamment les équipes de Pro League à l'instar du COSFA qui a raté d'un cheveu le titre de champion de Madagascar, et qui a hérité au tirage du modeste UFA Sabnam probablement à Vontovorona pour mercredi. Mais l'occasion serait également trop belle pour Five FC même s'il va se déplacer, demain, au stade Rabemananjara pour y défier le mythique Fortior de la Côte Ouest.

L'inconnu OBA Ampefy. Une remarque également valable pour la relève de Disciples qui ira à Toamasina pour un match contre le MMM qui n'a plus que ses crocs de légende.

Le Zanakala bien que partant favori, devrait se méfier du Zanagasy de Vatovavy au Stade d'Ampasambazaha.

Quant à la CNaPS Sport Disciples qui a tiré un inconnu en l'occurrence OBA Ampefy, elle aurait tout juste à confirmer, jeudi, son statut de favori avec un effectif au grand complet. Enfin presque, car l'international Lalaina Jacquot n'a pas toujours repris l'entraînement.

Voici les autres matches de ces seizièmes de finale :

Mercredi 14 juillet

A Fandriana : Fisakana FC contre FC Ihorombe

A Farafangana : DATO FC contre 3FB Toliara

A Fianarantsoa : PRECISPORT contre FCA Ilakaka

A Fianarantsoa : Zanakala FC contre FC Zanagasy

A Mahajanga : Fortior CO contre Five FC

A Mahajanga : JTM Boeny contre Ajesaia

A Toamasina : Tia Kitra contre Mama FC

Jeudi 15 juillet

A Ambohidratrimo : AS Adema contre FC AZ ambositra

Au By Pass : Elgeco Plus contre Net Foot

Au By Pass : CFF Andoharanofotsy contre FFAA Ambositra

Au By Pass : USCA Foot contre Santos MAH FC Tsiroanomandidy