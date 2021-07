Madagascar: Plan émergence - La promotion du pétrole amont, sollicitée par les intellectuels

Manifestations organisées par OMNIS à l'Hôtel de Ville Analakely, dans le cadre de la célébration de son 45e anniversaire. Des milliers de spectateurs ont été comptés en ligne.

Des appels d'offres internationaux seront lancés pour l'exploration des ressources pétrolières amont, selon le ministre de tutelle Fidiniavo Ravokatra. Propos soutenus par les panélistes de la conférence-débat organisée par OMNIS.

Bien que Madagascar entre dans la transition énergétique, l'énergie fossile reste un complément indispensable, selon Rémi Huber, DG de CGHV (Compagnie Générale d'Hydroélectricité de Volobe). Cet avis a été partagé par cinq autres panélistes, composés des anciens DG de l'OMNIS (Office des mines nationales et des industries stratégiques) Joéli Lalaharisaina et Bonaventure Rasoanaivo, du président de l'Université d'Antananarivo, Pr Mamy Ravelomanana et du représentant du MMRS (Ministère des Mines et des Ressources Stratégiques).

Selon l'OMNIS, les ressources minérales restent encore sous-exploitées, malgré les actions de promotion du pétrole amont et minier, menées depuis sa création en 1976. En effet, c'est pour mobiliser les activités du secteur que l'OMNIS a organisé la semaine dernière, des journées portes-ouvertes et des séances de concertation à l'Hôtel de Ville Analakely. Ces manifestations ont été diffusées en direct en ligne, sur une plateforme dédiée, permettant aux différents acteurs à travers le monde d'y participer. D'après les informations, des représentants des pays d'Afrique, d'Europe et de Chine ont assisté aux événements. Cela traduit l'intérêt que portent les investisseurs directs étrangers, aux ressources stratégiques de la Grande-île.

Levier. Pour OMNIS, l'objectif des manifestations est de faire connaître l'office, les ressources pétrolières et stratégiques du pays, et d'ouvrir les débats sur les opportunités et les risques qui se présentent pour un pays à fort potentiel en ressources stratégiques. « Les collaborateurs de l'OMNIS savent précisément quelles sont les orientations à adopter pour promouvoir le pays sur l'échiquier international en optimisant le potentiel de création de valeur ajoutée de nos richesses souterraines.

Notre plus grande force réside dans notre capacité d'élaborer des contrats de confiance avec nos partenaires internationaux, en continuant de nous perfectionner, de nous tenir à jour dans nos compétences mais parce que ces secteurs entrent parmi les moteurs de développement de notre pays. L'OMNIS joue un rôle déterminant dans le plan émergence», a soutenu la PCA d'OMNIS, Stéphanie Delmotte. Pour sa part, le ministre Fidiniavo Ravokatra a noté qu'à travers le Velirano N° 10, la gestion durable de nos ressources naturelles dont les ressources minières, pétrolières et stratégiques figure parmi les priorités de l'Etat malgache.

« À cet effet, le ministère et tous les organismes rattachés s'appliquent activement pour apporter leur contribution pour la réalisation de la politique de l'État. L'objectif commun est la concrétisation de la vision du président de la République de faire du secteur pétrolier un levier de développement pour Madagascar», a-t-il déclaré lors de la cérémonie d'ouverture des manifestations, dans le cadre de la célébration du 45e anniversaire de l'office.

Promotion en vue. Selon les informations exposées à l'Hôtel de Ville Analakely, de belles réalisations ont déjà été enregistrées par l'OMNIS, avec des résultats d'études très prometteurs. Aujourd'hui, cet organisme d'État compte étendre ses réussites.

Compte tenu des enjeux, il s'est préparé pour la prochaine promotion à présenter les opportunités sous leur meilleur angle, en termes d'attractivité, et dans une optique de prudence, comme l'a soutenu le panéliste Pr Mamy Ravelomanana, président de l'Université d'Antananarivo et non moins professeur agrégé en Sciences économiques. Pour les participants aux manifestations, il est temps que le feu vert pour la campagne de promotion soit accordé par les décideurs politiques.