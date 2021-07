Madagascar: Echecs / Open de l'indépendance - La révélation Nivo Jolaina Rakotobe

Jolaina s'entraîne presque toute seule, et occasionnellement, est coachée à distance par son oncle James Stephen, ou par son père, le réalisateur José Rakotobe.

Madagascar a sa «Queen Gambit». C'est ce qu'on peut dire du sacre de Nivo Jolaina Rakotobe, lors du tournoi de jeux d'échecs Open de l'indépendance de Madagascar, organisé par Mahats'Art Chess Club, et appuyé par la commune rurale de Tanjombato et la Fédération malgache de jeu d'échecs, la semaine dernière. Du haut de ses, juste, neuf ans, Nivo Jolaina Rakotobe est montée en première place avec 6 victoires sur 7 appariements. Une véritable surprise pour l'assistance et les participants étant donné que sur les 11 enfants de la catégorie de moins de 12 ans, Jolaina n'est pas membre d'un club, contrairement à ses adversaires qui ont été respectivement choisis par les leurs.

De plus, faute de participants, sa catégorie a dû être appariée à celle des moins de 14 ans. Ce qui ne l'a point dérangé. Elle s'entraîne régulièrement sur le site de jeu d'échecs en ligne lichess.org où elle fait plier des adversaires adultes de plus de 2000 Elo. Sa victoire lui a valu deux médailles, celle de championne et aussi celle de révélation de Madagascar décernées par les organisateurs.

Intelligence émotionnelle. D'après ses adversaires et les arbitres qui ont assisté à ces jeux, Jolaina est un fin stratège. Elle organise ses défenses et ses attaques avec une grande anticipation, qu'il n'aurait pas été possible pour ses adversaires de décrypter ses plans qu'après plusieurs coups. Habilité qu'elle a su combiner avec merveille, avec une forte capacité de maîtrise de ses émotions. Pendant un jeu, il était ainsi impossible de deviner sur son humeur si elle était en bonne ou mauvaise position. Avec une telle prouesse, Nivo Jolaina Rakotobe est à suivre de près, et a de l'avenir dans le jeu d'échecs.