Madagascar: Concert de midi - Adrien Marchand et Mirana Randria en duo

Pour la musique classique, la saison continue. La musique intemporelle de Jean Sébastien Bach résonnera, une fois de plus, dans la salle de spectacle de l'Institut Français de Madagascar pour ce 119ème concert classique de midi de Madagascar Mozarteum.

Aujourd'hui à midi, le violoniste français Adrien Marchand interprètera les sonates et partitas pour violon solo de ce grand compositeur, monument de la musique baroque. Œuvres brillantes mais à la fois exigeantes, il fut un temps où ces sonates et partitas étaient considérés comme injouables. Mais depuis quelques siècles, plusieurs violonistes les voient comme un moyen de posséder la technique du violon, et de l'enseigner, même si ces pièces ne se présentent pas à priori comme des pièces didactiques. Adrien Marchand sera ensuite accompagné au piano par Mirana Randria pour jouer la Sonatine N°1 de Franz Schubert et les Trois Romances de Robert Schumann. Toute une découverte en un seul concert.

Adrien Marchand a fait ses débuts au violon en 1993. Il est entré au conservatoire en 1997 dans la classe de Philippe Coutelen, et a reçu le Prix du conservatoire du CRR de Paris en 2003. Il a fait deux années d'études au Centre des Musiques Didier Lockwood, en se consacrant à l'étude du jazz et de l'improvisation. En août 2016, il a lui-même organisé un stage de musique de chambre en Corse et un concert de quatuors à cordes à la cathédrale Saint‐Érasme de Cervione. Depuis qu'il a commencé le violon, il a effectué plusieurs centaines de concerts en France et à l'étranger, en soliste, en musique de chambre ou en orchestre.

Mirana Randria, quant à elle, se produit très régulièrement sur la scène musicale tananarivienne en tant que soliste et dans des formations de musique d'ensemble. En 2006, elle est choisie par la BNI pour enregistrer le CD « Morceaux Choisis ». Aujourd'hui, elle partage son temps entre l'enseignement de la musique et les concerts. En soliste ou en formation de chambre, la pianiste, à chacun de ses concerts, fait toujours sensation.