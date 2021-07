Madagascar: Face au variant Delta, discipline et rigueur requises

Le variant Delta est une menace qui est réelle, et les autorités sanitaires malgaches affirment sans ambages qu'ils font preuve d'une extrême vigilance.

Les mesures qui vont être appliquées dans les quinze jours à venir montrent que le niveau de vigilance est très élevé et qu'aucun laisser-aller ne sera toléré. Mais c'est toujours la question des vaccins qui sera maintenant priorisée. Après une certaine lenteur constatée lors de la première campagne, le rythme sera plus soutenu après l'arrivée de la deuxième cargaison de vaccins, au mois d'août.

Le ministère de la Santé est en première ligne dans la lutte contre la Covid-19. On savait depuis le début qu'il était totalement impliqué, mais maintenant, on le voit encore mieux. Les membres du cabinet du ministre n'hésitent pas à monter sur les plateaux pour expliquer et convaincre. Ils font tout pour convaincre de la nécessité de se faire vacciner, et utilisent des arguments scientifiques. Il y a encore des personnes hésitantes, et c'est par le biais des messages lancés que la population connaîtra l' utilité de la campagne qui aura lieu à partir du 10 août.

Le choix sera plus large. Les primo vaccinés des mois de mai et juin recevront leur deuxième dose de Covishield. Ceux qui avaient manifesté leur réticence pourront se tourner vers les autres marques. Le Premier ministre a affirmé que 168.000 doses de vaccins Johnson and Johnson allaient être livrées par l'USAID dans le cadre de l'initiative Covax. Le choix sera cependant plus large puisque le Chef du gouvernement a parlé, sans en donner le détail, d'autres commandes.

Mais les citoyens restent assujettis aux mesures appliquées depuis le début de l'épidémie. Ils sont dans l'ensemble convaincus de la nécessité du port du masque et de l'adoption des gestes barrières. Le variant Delta est une menace qui doit être conjurée, et la discipline et la rigueur doivent être respectées.