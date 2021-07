Madagascar: Remaniement - Des députés font pression

Un remaniement revient sur toutes les lèvres ces derniers temps.

Alors que le Premier ministre vient de fixer, dimanche dernier, un nouvel objectif pour endiguer la reprise épidémique face à la menace réelle du variant Delta, son équipe, en revanche, traverse une zone de turbulence depuis la fermeture de la session parlementaire en début du mois.

Le gouvernement actuel semble être en mauvais termes avec les députés. Des tensions ont été palpables et n'ont pas échappé au regard pointilleux des observateurs, lors de la séance de face-à-face entre ces derniers et les membres du gouvernement, le 02 juillet dernier au centre de conférence international Ivato qui a clôturé la première session ordinaire du Parlement de cette année. Des députés, issus de la majorité, n'ont pas hésité à critiquer ouvertement certains ministres du gouvernement Ntsay durant la séance pour faire éclater au grand jour la tension. La passe d'armes entre le député de la majorité élu à Antananarivo V, Naivo Raholdina, et le ministre de la Justice, Johnny Richard Andriamahefarivo, a attiré les feux des projecteurs. Mais il semble que ce conflit entre les deux responsables n'est que la partie émergée de l'iceberg.

Opposition. L'ombre du variant Delta n'est pas la seule qui plane au-dessus du gouvernement. Une motion de censure semble roder quelque part autour de l'équipe de Christian Ntsay. Cette disposition constitutionnelle à portée de main des parlementaires semble être évoquée par certains députés qui se seraient réunis ces derniers temps pour aborder le « sort » de la formation actuelle de l'ossature de l'Exécutif. Ils ne veulent pas en rester au clash du 02 juillet à Ivato mais comptent aller loin. En fait, des députés se seraient récemment donnés rendez-vous au siège d'un parti pour cogiter politique. Ils seraient issus de tout bord, de la majorité comme de l'opposition et renforcés par les centristes. Des noms très connus de la majorité seraient parmi les participants à cette réunion que les figures de l'opposition à l'Assemblée nationale ne rateraient, bien évidemment, pour rien au monde.

Signatures. Cette rencontre vient amplifier les bruits de remaniement de ces derniers temps. Et les députés font de plus en plus pression pour que l'équipe actuelle de Christian Ntsay subisse une modification dans sa mouture. Naivo Raholdina, quant à lui, veut que les militants soient plus représentés au sein de l'Exécutif. Dans cette optique, cet élu de l'IRD a affirmé avoir procéder à une collecte de signatures auprès de ses collègues députés pour une « motion de censure partielle ». Mais il a rebroussé chemin après « concertation » avec le bureau politique de sa formation. Il a, pourtant, nié l'existence d'une réunion qui se serait tenue à son domicile. Une chose est sûre, ce député veut la tête de certains membres du gouvernement.