Congo-Kinshasa: Grand pari !

Ils ne vont jamais changer. Les congolais sont tellement ingénieux, du moins, les acteurs politiques. Dotés d'une intelligence féconde, ils courent et font courir leurs compatriotes, derrière des paradigmes qui, parfois, sèment la désunion, alors que la gestion globale du pays laisse à désirer.

L'acte 1 signé par Tshiani à travers le dépôt de sa proposition de loi, endossée par Pululu Pitshou, verrouillant au passage l'accès à la présidence et certaines fonctions de souveraineté qu'aux seuls congolais nés de pères et de mère, cela continue à créer des étincelles en l'air entre les sociétaires de l'Union sacrée de la Nation née des cendres de la coalition FCC-CACH, d'heureuse mémoire. La mise en garde sévère d'Ensemble de Moïse Katumbi est l'un des signes avant-coureurs qui présage d'ores et déjà, la décomposition, que dire, l'écroulement pur et simple d'une union soit disant sacrée et non structurée, 7 mois après sa nuit de noce. Erreur !

Comme à l'accoutumée, le train qui aura quitté la gare serait très difficile d'atteindre la destination voulue. Ainsi, l'on aura beau cherché à déterminer le sexe des anges en vain. D'ailleurs, où en sommes-nous avec les réformes consensuelles ? Où en sommes-nous avec le remplacement de l'équipe Nangaa ? Etant donné que plus rien ne semble empêcher les chefs des confessions religieuses de trouver cet oiseau rare qui aura la pesante responsabilité de diriger la Commission électorale nationale indépendante, CENI, au regard de la promulgation problématique de la Loi sur la CENI.

Où en sommes-nous avec le vœu du Chef de l'Etat, celui de réduire le train de vie des Institutions ? Deux mois après, quel bilan de l'état de siège décrété dans deux provinces de la RDC ? A toutes ces interrogations, il sera difficile d'oublier le sacrifice de nos forces armées. La mobilisation tout azimut s'avère plus qu'urgente pour éradiquer, une fois pour toutes, le cycle criminel des massacres de nos populations et le pillage de nos ressources naturelles. Le bon sens veut la réalisation des réformes électorales, si indispensables pour garantir la crédibilité des prochaines élections.

L'intensification de la lutte contre l'impunité, la corruption et la précarité généralisée doivent faire route ensemble avec une relance économique effective. Le temps est venu de gagner la paix sur toute l'étendue de la surface nationale, de consolider l'autorité de l'Etat, de rechercher le bien-être de tous à travers la réconciliation nationale. Ce sera un grand pari !