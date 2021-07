Congo-Kinshasa: Remplacement de l'équipe Nangaa/CENI - Les Chefs des confessions religieuses échangent avec Mboso

A l'invitation du speaker de la Chambre basse du Parlement, quatre confessions religieuses ont été reçues en audience au cabinet de Christophe Mboso le week-end dernier.

Ce dernier a conféré avec la Comico, l'Armée du salut, l'Eglise orthodoxe et l'Union des églises indépendantes du Congo. En toile de fond, la question de la désignation du successeur de Corneille Nangaa à la tête de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Conduite par le père Claude Mbayi, la délégation de l'église orthodoxe a profité de cette occasion pour parler du social des congolais. « Nous avons plus parlé du social. Et comme vous le savez, les églises œuvrent dans le social, elles font presque le même travail que les élus, avec le peuple au centre de tout », a-t-il renseigné au sortir des discussions. S'agissant du choix du candidat président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), le père Mbayi a relevé que les confessions religieuses y travaillent d'arrache-pied.

Avant la fin du mois (de juillet), l'oiseau rare qui fera la volonté de Dieu sera désigné. « Dans les jours à venir, le calendrier nous sera communiqué. Et à partir de la semaine prochaine jusqu'à la fin du mois (juillet), vous aurez l'oiseau rare que vous attendez, il sera un oiseau rare qui fera la volonté de Dieu », a renchéri le père Claude Mbayi de l'église orthodoxe au sortir de l'audience.

L'Union des églises indépendantes du Congo, par la bouche de Mgr Simon Nzinga Malika, son représentant légal, est allée dans le même sens en affirmant que les confessions religieuses travaillent déjà sur la question de la désignation de nouveaux animateurs de la CENI. Un calendrier de travail est attendu pour la désignation du candidat Président de la CENI. Et les discussions avancent très bien, sans blocage. Avant d'ajouter qu'avec Christophe Mboso, ils ont échangé sur la collaboration entre le conseil des églises et l'Assemblée nationale, en tant que partenaires.

L'iman Cheik Abdallah Mangala, représentant légal de la Communauté musulmane du Congo (Comico) avait conduit la délégation de cette Communauté religieuse auprès de Mboso N'Kodia, avec qui ils ont échangé autour de plusieurs sujets notamment, la situation sociale des populations congolaises, la loi sur la CENI ainsi que situation de la Comico qui traverse des moments difficiles.

«Nous sommes venus répondre à l'invitation du président de l'Assemblée nationale. Nous avons échangé autour des questions préoccupantes du moment. Nous avons passé en revue la situation sociale des populations, on a épilogué autour de la loi sur la CENI et le problème de notre communauté qui passe des moments difficiles (... ). Nous avons eu des échanges sincères, francs et très enrichis. Le président était très attentif à nos dires », a déclaré le député Moussa Kalema.

En ce qui concerne l'unité de la Comico, M. Kalema a affirmé que la brouille qui a caractérisé cette communauté religieuse appartient désormais au passé.

La délégation de l'Armée du salut, conduite par le colonel Daniel Moukoko, était allée entretenir le speaker Mboso de ses trois missions : évangélique, sociale et humanitaire. «Nous prêchons l'évangile pour le salut du Congolais et quand celui-ci est sauvé, nous avons un pays qui est sauvé, avec des institutions crédibles, stables et démocratiques, avec une population qui vit des conditions sociales améliorées, avec une situation sociale, politique et économique améliorée», a déclaré le porte-parole de la délégation.

Le Président Christophe Mboso est resté très attentif aux propos de ses interlocuteurs avant de leur prodiguer de sages conseils.