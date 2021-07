Congo-Kinshasa: Spoliation de la concession qui porte son nom - Révérend Père Jacques PetiPeti recadre le Bourgmestre de Lemba

C'est au cours d'une mise au point après une réunion tenue en date du vendredi 25 juin 2021 par le Bourgmestre de la commune de Lemba, Jean Nsaka Bekadjwa que le Révérend Père Jacques PetiPeti a voulu recadrer les choses et éclaircir l'opinion publique en ce qui concerne la spoliation de la concession Don PetiPeti dont il est propriétaire.

Dans cette réunion dite du comité de sécurité, le numéro un de Lemba a pris en partie le Révérend Père Jacques PetiPeti et aurait déclaré que l'obtention de cette parcelle serait en complicité d'une maffia politico-tribalo opportuniste des frères de la région du Bandundu dont ce dernier appartient. Une thèse de bas étage ne peut-être vrai que dans son imaginaire, a fait savoir le Révérend.

«Tous les Bourgmestres de Lemba et Gouverneurs de la ville-province de Kinshasa qui sont passés à la tête de ces entités ont revendiqué la concession de la Fondation Don PetiPeti "espace vert" la parcelle sise avenue Bokiki, n°12401, Q/Camp riche, parcelle cadastrée ayant des titres fonciers, jugements des cours et tribunaux.

J'ai obtenu le contrat de bail de la circonscription Kinshasa/Mont-Amba signé par le conservateur Makokile, originaire du Kongo Central et l'autorisation de bâtir fut signée par le gouverneur Christophe Muzungu, originaire du Kasaï. Ce qui nous a permis de construire deux imposants bâtiments de 100 m sur 15 m qui abritent le collège et l'université Don PetiPeti », a-t-il déclaré dans sa mise au point.

Montrant le non-fondé de cette accusation, il a dévoilé que les différents jugements qui protègent ces titres et propriétés RCA 4278 ont été exécutés par le Ministre Banamuere des Affaires Foncières, Tourisme et Environnement, qui n'est pas du Bandundu. La lettre de confirmation des loyers échus et la preuve des paiements des certificats d'enregistrement du 19/05/2011, le signataire est de l'Equateur et non du Bandundu.

«En substance, le Bourgmestre de Lemba n'a pas la culture de revisiter les dossiers de ses administrés acquis à la remise-reprise se rapportant aux dossiers lui laissés par ses prédécesseurs, sinon il serait le chantre de venter les œuvres de la Fondation Don PetiPeti qui a déjà versé dans milliers des diplômés tant à l'école secondaire qu'à l'université», s'est-il exclamé.

Selon le Révérend Père, cette réunion avait pour motivation de distraire le commun des mortels et les autorités notamment, les services Techniques Urbanismes, Cadastres, Affaires Foncières et le Procureur Général au travers son représentant aux fins de couvrir dans son plan machiavélique, la spoliation de la concession Don PetiPeti.

Il a rappelé qu'en sus, le même PG est saisi des faits infractionnels graves mis à charge du Bourgmestre Jean Nsaka, et qu'à ce jour, il y a deux RMP ouverts à charge du prénommé sous RMP 386/PAM du 26/10/2011 et RMP 5603/PG/0236/MF du 03/05/2011 avec les faits similaires, atteintes aux Droits de particuliers, spoliation et stellionat. Le dossier est pendant au Bureau du PG en attendant la suite y réservée. «L'épée de Damoclès est suspendue sur sa tête», a-t-il ajouté.

«Au demeurant, la parcelle dont je suis propriétaire exclusif fondateur des œuvres philanthropiques et sociales de la Fondation Don PetiPeti avait été lotie et cadastré depuis 1995.

C'est le fruit de la demande des parents d'élèves aux services compétents. La commune de Lemba ne distribue pas de terres, que le bourgmestre Jean Nsaka se réfère aux services attitrés pour besoin de la cause s'il veut entrer en possession des différents documents y afférents», a-t-il insisté avant d'appeler le bourgmestre à se renseigner auprès de ses services sur l'appartenance de cette bande de terre au regard du plan laissé par le Gouverneur Belge, monsieur Petillon.

Et pour finir, le Révérend Père Jacques a rappelé que lors de son ordination comme prêtre, il n'appartenait plus à sa famille et était devenu serviteur de la communauté nationale et universelle.

«Monsieur le Bourgmestre, savez-vous que depuis votre avènement à la tête de la commune de Lemba, les habitants sont mal à l'aise. Quel leadership pour cette commune ? Bientôt ce sont les élections en 2023, que sera votre bilan ? Quel ascenseur retournez-vous à ceux qui vous ont commissionné à ce poste ? Quelqu'un qui baigne dans le tribalisme n'a pas des ressources, du genre le locataire de la commune de Lemba qui nage à contre-courant », s'est-il questionné en faisant savoir qu'il veut faire comprendre à celui qu'il considère comme un jeune frère la réalité des choses.